В Амстердамі стане менше розваг для туристів

Столиця Нідерландів обмежить кількість туристів, які їдуть до міста лише за “сумнівними розвагами”, а також заборонить для них окремі види “задоволень”. Про це повідомляє ДІП із посиланням на слова мера Амстердама.

Щоб обмежити кількість туристів до 2024 року 20 мільйонами, їм в Амстердамі не дозволятимуть курити легалізовану в Нідерландах марихуану на вулицях та в туристичних місцях, продавати канабіс у районі “червоних ліхтарів” у вихідні. Загальноживлення закриватиметься до 2 години ночі, борделі — до 3 години. “П’яний туризм” планують звести до мінімуму, а програми та екскурсії, які підтримують “сексуальний” чи “наркотичний туризм”, потраплять під заборону.

У місті також обмежать переведення житлових приміщень та офісів під готелі, туристичний податок у години пік збільшиться вдвічі. Серед радикальних пропозицій перенести всі борделі в нове місце.

Обмеження набудуть чинності у 2023 році. З “масовим туризмом” влада Амстердама бореться в рамках кампанії “Тримайся подалі”.

Такі проекти вже з’являлися в Амстердамі. Наприклад, торік там розробили план боротьби із надмірним туризмом, і припустили, що заборонять гостям міста відвідувати заклади з канабісом.