Туристам розповіли, яку фразу в жодному разі не можна говорити стюардесі

Будь-яка згадка про бомби, терористів, зброю, ножі або навіть жартівливе бажання відкрити двері в середині польоту приведе туриста до великих неприємностей. Але є і нешкідливіша фраза, ймовірно, використовувана людьми в повсякденному житті, яка може привернути небажану увагу з боку персоналу авіакомпанії.

За словами Вілліса Орландо, старшого фахівця з операцій на платформі інсайдерської інформації Scott’s Cheap Flights, у жодному разі не можна говорити стюардесі фразу «Я п’яний».

У розмові з Yahoo він зазначив наступне: «Звичайно, багато хто з нас дружелюбно спілкується зі стюардесами, і хоче спілкуватися з ними протягом усього польоту, відпускаючи подібні жарти». Але, як зазначив експерт, стюардеси мають право вигнати п’яного пасажира з літака, оскільки вони можуть вважати такого туриста небезпечним для себе самого та оточуючих. «Вони можуть покарати вас: внесуть до списку проблемних пасажирів, наприклад. Навіть якщо насправді ви не п’яні, невинний жарт обернеться проблемами. Авіакомпанії розправляються з п’яними мандрівниками – ось і все, що потрібно знати туристові про правила вживання алкоголю на рейсах», – додав він.

Скільки алкоголю можна випити у літаку?

У Україну без сплати мита дозволяється привезти 1 літр міцного алкоголю, 2 літри вина, 5 літрів пива; 200 сигарет або 50 сигар, або 250 грам тютюнових виробів

Чи заборонено летіти п’яним?

Бути п’яним у літаку є кримінальним злочином, оскільки турист у нетверезому стані може бешкетувати та загрожувати розправами персоналу чи попутникам. У зв’язку з цим дії п’яного пасажира розцінюватимуть відповідно до Кримінального Кодексу.

Також заборонено вживати будь-який власний алкоголь, включаючи алкоголь із магазину безмитної торгівлі, які турист узяв із собою на рейс. Розкривати пакети з вмістом до прибуття пункт призначення, тобто, виходу до міста, тим паче з метою розпивання спиртних напоїв заборонено. За це можуть оштрафувати.

Екіпаж літака має право відмовити в обслуговуванні будь-якому пасажиру на власний розсуд. Але якщо ситуація вийде з-під контролю, порушники, дії яких будуть розцінені як хуліганство, наприклад, можуть отримати покарання у вигляді позбавлення волі до п’яти років або великий штраф.

Авіакомпанії також можуть відмовити пасажирам у допуску на борт, якщо вони визнають їх небезпечними для перебування на борту, у тому числі у стані алкогольного сп’яніння. Як зазначив The Sun, деякі авіакомпанії навіть припинили продавати спиртні напої на своїх рейсах, зокрема Southwest Airlines та American Airlines. Авіакомпанія Ryanair попередила туристів, що подорожують рейсами до Іспанії, що вони не можуть брати із собою в салон алкоголь і що їхні сумки можуть бути перевірені на його наявність.

Чи правда, що люди більше п’яніють, перебуваючи у повітрі?

Доктор Клер Моррісон з онлайн-сервісу MedExpress розповіла, що люди справді можуть страждати від алкоголю під час польоту більше, ніж на землі. У розмові з HuffPost UK вона уточнила таке: «Коли ви перебуваєте в літаку, барометричний тиск у салоні літака нижчий, ніж зазвичай. Це знижений тиск означає, що організму важче поглинати кисень, що може спричинити запаморочення чи гіпоксію».

«Іншими словами, нижчий рівень кисню у вашій крові означає, що ви можете здаватися п’янішим у повітрі, ніж на землі після вживання тієї ж кількості алкоголю. Крім того, організм може дуже швидко зневоднюватись, оскільки повітря в літаку дуже сухе», – резюмувала медик.