Туристам повідомили, чому не можна носити шльопанці в аеропорту та літаку

Хоча у туристів може виникнути спокуса надіти шльопанці для перельоту, щоб одразу з трапу літака відчути дух відпустки, проте краще запакувати їх у валізу. Причини, з яких цей вид взуття не рекомендується носити в аеропорту та під час рейсу, озвучили авіаційні експерти та бортпровідники у TikTok.

На їхню думку, шльопанці — це один із найгірших видів взуття для авіаподорожі. Так, авіаційний аналітик Мері Ск’яво пояснила обурення фахівців із приводу пляжного взуття так: «Будь ласка, одягніть зручне взуття та носите його до посадки. Я бачу, як люди сідають на рейс у шльопанцях. У цей час я думаю про безпеку: якщо вам потрібно буде встати і бігти, то в шльопанцях ви впадете або не зможете бігти зовсім. Так ви не тільки зашкодите собі, а й десяткам інших туристів у цьому літаку. Так що одягніть якесь зручне взуття».

Бортпровідниця авіакомпанії American Airlines Андреа Фішбах підтримала попередження колеги: «Якщо у вас короткий трансфер і вам потрібно переміщатися між терміналами, краще мати взуття, яке підтримує мобільність. Я б дійсно не радила ходити на високих підборах, в’єтнамках або будь-яких шльопанцях, в основному з метою безпеки. Якщо буде евакуація і будуть потрібні евакуаційні гірки, ваші високі підбори або відірвуться, або зашкодять вам ногу. Крім того, вони можуть проколоти надувну гірку. Ще вони не дуже практичні для екстреного бігу».

З подібних міркувань безпеки пасажирів попереджають завжди не знімати взуття під час посадки. Так, експерт з авіації Крістін Негроні раніше розповідала, що найризикованіший час у польоті – це час посадки. «Я думаю, що це має бути загальним правилом – бути у взутті під час приземлення. Якщо ви залишаєте літак, підлога може бути дуже гарячою або холодною, вона може бути покрита маслом або взагалі горіти. В аварійних ситуаціях ми можемо наважитися сідати, наприклад, на кукурудзяному полі. Думаю, в екстрених ситуаціях, які виникають раптово, ви не захочете ходити босоніж», – заявила вона.

Крім того, шльопанці руйнують аспект стилю. За словами тренера з елегантності та експерта з моди Анни Бей, шльопанці не годяться, якщо турист хоче виглядати дорого під час авіаподорожі. Так, у відео на YouTube вона розповіла таке: «Шльопанці мають бути для басейну, ніде більше, особливо в літаку. Ви не повинні одягатися надто недбало, бо це питання поваги до себе та поваги до інших людей».

Щодо взуття, то тренер з елегантності запропонувала альтернативний варіант — туфлі на плоскій підошві, такі як балетки, мокасини чи кросівки. На її думку, це єдиний слушний варіант. При цьому із вибором останніх варто бути обережним, оскільки для літака підійде стильне взуття, а не повсякденне, заявила модний експерт.

Раніше DIP писав, що «Стюардеса розповіла, чому ніколи не треба носити джинси та кросівки у літаках».