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ТаїландТуризм

Турист влаштував пожежу в літаку дорогою до Таїланду

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Турист влаштував пожежу в літаку дорогою до Таїланду

Куріння на борту літака мало не закінчилося для туристів трагедією. Під час польоту іноземний пасажир не витримав і вирішив закурити цигарку, яка стала причиною пожежі на борту, що прямував з Тель-Авіва (Ізраїль) до Бангкока (Таїланду). На щастя постраждалих не виявилося.

Інцидент трапився на рейсі найбільшої авіакомпанії Ізраїлю El Al. Літак знаходився в середині польоту під час інциденту і продовжував свій шлях, як і планувалося, доки не приземлився в Бангкоку, незважаючи на пожежу, повідомив The Thaiger.

Ізраїльський турист, який страждає на нікотинову залежність, не зміг утриматися від того, щоб не затягнутися сигаретою в туалеті літака, незважаючи на заборону подібних дій. Після цього він намагався загасити її у відрі для сміття, але не зміг. Пожежа спалахнула, коли запалений недопалок підпалив туалетний папір і серветки в сміттєвому баку, що призвело до спрацьовування димової сигналізації.

За інформацією авіакомпанії, бортпровідники та капітан оперативно відреагували на НП. Вони загасили вогонь за допомогою вогнегасників. Життю туристів нічого не загрожувало.

У зв’язку з інцидентом, авіакомпанія опублікувала коментар наступного змісту: «Пасажир рейсу, що прямував до Бангкока, був спійманий за курінням у туалеті літака, внаслідок його дій у салоні спалахнула пожежа. Екіпаж та капітан негайно та обережно відреагували на інцидент, використовуючи спеціальні вогнегасники».

Оскільки повітряному судну не було завдано шкоди, авіакомпанія вирішила не залучати до цього місцеву поліцію. Однак пасажири цього рейсу вважали, що залежний від нікотину мандрівник заподіяв їм серйозну небезпеку. У зв’язку з чим винуватець пожежі зіткнеться із судовим позовом після повернення до Ізраїлю. «Пасажира було попереджено, і питання було передано для подальшого розгляду нашим юридичним відділом», — повідомили представники авіаперевізника.

Це другий серйозний інцидент на цьому тижні за участю ізраїльських пасажирів, які прямують на пляжі Таїланду.

Раніше ізраїльського туриста заарештували після прибуття в аеропорт Пхукета в четвер після того, як служба безпеки виявила 55 куль у його багажі.

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