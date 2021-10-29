Туристам рассказали, какую фразу ни в коем случае нельзя говорить стюардессе

Любое упоминание о бомбах, террористах, оружии, ножах или даже шутливом желании открыть дверь в середине полета приведет туриста к большим неприятностям. Но есть и более безобидная фраза, вероятно, используемая людьми в повседневной жизни, которая может привлечь нежелательное внимание со стороны персонала авиакомпании.

По словам Уиллиса Орландо, старшего специалиста по операциям на платформе инсайдерской информации Scott’s Cheap Flights, ни в коем случае нельзя говорить стюардессе фразу «Я пьян».

В разговоре с Yahoo он отметил следующее: «Конечно, многие из нас дружелюбно общаются со стюардессами, и хотят общаться с ними на протяжении всего полета, отпуская подобные шутки». Но, как отметил эксперт, стюардессы имеют право выгнать пьяного пассажира из самолета, поскольку они могут считать такого туриста опасным для себя и окружающих. «Они могут наказать вас: внесут в список проблемных пассажиров, например. Даже если на самом деле вы не пьяны, невинная шутка обернется проблемами. Авиакомпании расправляются с пьяными путешественниками – вот и все, что нужно знать туристу о правилах употребления алкоголя на рейсах», – добавил он.

Сколько алкоголя можно выпить в самолете?

В Украину без уплаты пошлины разрешается привезти 1 литр крепкого алкоголя, 2 литра вина, 5 литров пива; 200 сигарет или 50 сигар, или 250 грамм табачных изделий

Запрещено ли лететь пьяным?

Быть пьяным в самолете является уголовным преступлением, поскольку турист в нетрезвом состоянии может безобразничать и угрожать расправами персонала или попутчикам. В связи с этим действия пьяного пассажира будут расцениваться в соответствии с Уголовным Кодексом.

Также запрещено употреблять собственный алкоголь, включая алкоголь из магазина беспошлинной торговли, которые турист взял с собой на рейс. Раскрывать пакеты с содержанием до прибытия пункта назначения, то есть выхода в город, тем более с целью распития спиртных напитков запрещено. За это могут быть оштрафованы.

Экипаж самолета имеет право отказать в обслуживании любому пассажиру по собственному усмотрению. Но если ситуация выйдет из-под контроля, нарушители, действия которых будут расценены как хулиганство, например могут получить наказание в виде лишения свободы до пяти лет или большой штраф.

Авиакомпании также могут отказать пассажирам в допуске на борт, если они сочтут их опасными для пребывания на борту, в том числе в состоянии алкогольного опьянения. Как отметил The Sun, некоторые авиакомпании даже перестали продавать спиртные напитки на своих рейсах, в том числе Southwest Airlines и American Airlines. Авиакомпания Ryanair предупредила путешествующих рейсами в Испанию туристов, что они не могут брать с собой в салон алкоголь и что их сумки могут быть проверены на его наличие.

Верно ли, что люди больше пьянеют, находясь в воздухе?

Доктор Клэр Моррисон из онлайн-сервиса MedExpress рассказала, что люди действительно могут страдать от алкоголя во время полета больше, чем на земле. В разговоре с HuffPost UK она уточнила следующее: «Когда вы находитесь в самолете, барометрическое давление в салоне самолета ниже обычного. Это пониженное давление означает, что организму труднее поглощать кислород, что может привести к головокружению или гипоксии».

«Другими словами, более низкий уровень кислорода в вашей крови означает, что вы можете казаться пьянее в воздухе, чем на земле после употребления того же количества алкоголя. Кроме того, организм может быстро обезвоживаться, поскольку воздух в самолете очень сухой», – резюмировала медик.