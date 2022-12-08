Wizz Air представив найсучасніший та найекологічніший літак

Wizz Air, найбільш швидко зростаюча та екологічно стійка авіакомпанія в Європі*, з ініціативи аеропорту Ейндховена продемонструвала свій Airbus A321neo мешканцям та членам Консультативної ради аеропорту Ейндховена (Luchthaven Eindhoven Overleg).

На сьогоднішній день Airbus A321neo є найефективнішим однопрохідним літаком із найнижчою витратою палива на пасажиро-кілометр у своїй категорії і, отже, найекологічнішим літаком на ринку. У 2022 році чверть усіх рейсів Wizz Air з Ейндховена та в Ейндховен виконувалася на A321neo.

Літак нового покоління Airbus A321neo компанії Wizz Air оснащений двома турбовентиляторними двигунами Pratt and Whitney Geared і має широкий однопрохідний салон з 239 місцями в однокласній конфігурації. Екологічні переваги Airbus A321neo включають 50% зниження рівня шуму, 20% зниження витрати палива і 50% зниження викидів оксидів азоту в порівнянні з літаком попереднього покоління A320ceo.

Wizz Air пишається тим, що має найнижчі показники викидів CO2 на пасажиро-кілометр в Європі, і прагне подальшого зниження викидів CO2 на 25% до 2030 року. Завдяки постійним покращенням цього року викиди CO2 авіакомпанії склали 57,1 грама на пасажира/км протягом 12 місяців до кінця вересня 2022 року.

Wizz Air розпочала свою діяльність в Ейндховені в 2006 році і з того часу перевезла понад 10 мільйонів пасажирів на своїх рейсах в аеропорт Ейндховена та з нього. В даний час Wizz Air пропонує 25 маршрутів, що з’єднують Ейндховен з такими європейськими містами як Белград, Будапешт, Бухарест, Кишинів, Клуж-Напока, Дебрецен, Гданськ, Яси, Катовіце, Каунас, Краків, Люблін, Познань, Рига, Рим, Жешув, Скоп’є, Софія, Сучава, Тирана, Тузла, Варна, Вільнюс, Варшава та Вроцлав.

Дар’я Сергєєва, менеджер зі стійких комунікацій компанії Wizz Air, заявила: “Ми раді продемонструвати в аеропорту Ейндховена один з наших літаків Airbus A321neo, в якому втілено новітні технології в авіації та забезпечує значні екологічні переваги. Wizz Air постійно поповнює свій парк новими літаками Airbus A321neo і замінює старі повітряні судна, в даний час ми експлуатуємо один з наймолодших авіапарків у світі, середній вік якого становить 4,6 року, маючи у своєму парку 73 літаки Airbus A321neo, ми також є найбільшим оператором цього типу літаків у Європі. Окрім оновлення автопарку, наші операційні групи постійно працюють над ініціативами щодо підвищення ефективності використання палива та вдосконаленням пов’язаних наукових даних. Ми як і раніше прагнемо зменшити наш вплив на навколишнє середовище на кожного пасажира та переконатися, що, обираючи Wizz Air, наші клієнти роблять найбільш відповідальний вибір авіаперельоту”.

Стаф Депла, голова Консультативної ради аеропорту Ейндховена, додав: “Оновлення парку літаків важливе для того, щоб зменшити неприємні відчуття для людей, які живуть поблизу аеропорту. Ось чому приємно побачити літак новітнього покоління і отримати докладне пояснення.”

* За даними CAPA – Центру авіаційних нагород за визначні досягнення 2022 р.