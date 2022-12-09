Оголошено дату, коли в літаках туристи зможуть дзвонити своїм телефоном і підключатися до інтернету

Вже в літньому сезоні 2023 року туристи зможуть дзвонити з літака, а також підключатися до інтернету тощо. Принаймні, якщо йдеться про європейські рейси. Про це заявили в британській Express, пославшись на те, що вже до наступного літа ЄС має надати своїм країнам 5G, які зможуть підключатися до спеціальної технології, яка дозволяє туристам здійснювати телефонні дзвінки, підключатися до Wi-Fi, виходити в соцмережі і т.д. з борту літака. Щоправда, експерти впевнені, що послуга, швидше за все, буде небезкоштовна — і сумніваються, чи всім пасажирам вона принесе задоволення.

Експерти нагадують, що поки що у більшості випадків туристів попросять вимкнути гаджети або перевести їх в авіарежим. Єдиний спосіб контактувати зі світом – і то далеко не на всіх лайнерах – заплатити за дорогий Wi-Fi.

Однак наприкінці листопада ЄС оголосив, що авіакомпаніям незабаром дозволять надавати 5G на рейсах. У результаті в межах ЄС режим польоту може бути необхідним, а туристи зможуть без обмежень користуватися своїм смартфоном під час польотів. Причому вже заявлено крайній термін набрання чинності цим заходом — і це 30 червня 2023 року. Тобто більшість літнього сезону вже пройде після введення цього заходу.

Як розкривають експерти, спеціальна технологія зв’яже літаки із мобільною мережею на землі через супутник. Як тільки обладнання буде встановлено на лайнерах, пасажири матимуть змогу використовувати свої телефони з використанням мобільних даних. Щоправда, поки невідомо, чи буде послуга підключення безкоштовною для пасажирів — швидше за все, ні — і наскільки вона поступиться в ціні Wi-Fi, який вже доступний, але недешевий — British Airways стягує плату від 1,99 фунтів стерлінгів. Також виникає питання роумінгу та іншого. І, нарешті, експерти запитують, наскільки комфортними стануть перельоти — при врахуванні любителів дивитися дитячі передачі без навушників і просто шумно телефонувати.