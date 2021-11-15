Тур сектор Європи не повернеться до рівня перед пандемією до 2024 року

Незважаючи на те, що попит на подорожі в Європі відновився з минулого літа після хаосу пандемії, доведеться ще «пройти довгий шлях», щоб досягти такого ж рівня активності, що й до пандемії. Це основний висновок звіту Європейської комісії з подорожей (ETC) за третій квартал 2021 року «Тенденції та перспективи європейського туризму», згідно з результатами дослідження, обсяг подорожей 2019 року не буде досягнутий до 2024 року.

В даний час у Європі спостерігається найбільша кількість подорожей у світі завдяки найвищому рівню вакцинації зі всіх континентів, але цього недостатньо, оскільки сегмент далеких подорожей ще далекий до відновлення.

ETC зазначає, що в європейських країнах літній сезон виявився кращим, ніж очікувалося, завдяки успіху програм вакцинації. Крім того, створення цифрового сертифіката COVID Європейського Союзу стало ключем до забезпечення безпечної подорожі в межах ЄС та допомогло спростити транскордонну мобільність.

В результаті кількість поїздок усередині ЄС збільшилася, і очікується, що у 2021 році на них припадатиме 85% міжнародних прибуттів до Європи, що на 8% більше, ніж у 2019 році.

Відновлення є нерівномірним залежно від країни призначення. Ті країни, які раніше відкрили свої кордони для вакцинованих мандрівників, були найкращими з погляду мандрівників.

Оскільки першою країною, що знову відкрилася для туристів стала Греція, в ній було зафіксовано найбільш значне зростання кількості ночівель, хоча в результаті він упав на 19% у серпні порівняно з 2019 роком, а кількість іноземних туристів так само виявилася слабкою (-66,6 %).

Іспанія завершила літо з падінням кількості міжнародних ночівель на 77% порівняно з 2019 роком, тоді як кількість міжнародних прибутків упала на 88,7%.

Ситуація в Чехії була ще гіршою (-94%), країна пережила найрізкіший спад міжнародного туризму через суворі заходи боротьби з COVID, введені владою протягом року.

Відсутність мандрівників на далекі відстані

Незважаючи на те, що у 2021 році європейські країни повертають популярність, має бути ще довгий шлях, оскільки кількість міжнародних туристичних прибутків до Європи в середині року, як і раніше, була на 77% нижчою порівняно з 2019 роком.

Що стосується ETC, більш повільний рівень вакцинації у Східній Європі та деяких віддалених країнах може сповільнити відновлення тур галузі в цілому.

У дослідженні також відзначається помітна відсутність мандрівників із віддалених ринків. Прибуття зі США до Європи залишалося на 90% нижче за рівень 2019 року в третині європейських напрямків.

Відсутність китайських туристів також «болюче» відчувалася по всій Європі: у всіх країнах було зафіксовано падіння прибуття з Китаю більш ніж на 90% порівняно з 2019 роком.

Таким чином, у звіті прогнозується, що до кінця цього року кількість міжнародних туристичних прибутків до Європи буде на 60% нижчою, ніж у 2019 році.

Тим часом, як і раніше, залишається багато загроз для подорожей: постійно мінливі обмеження, спалахи захворювань, плутанина в системі подорожей ЄС з кодуванням кольорів, яка по-різному застосовується в європейських країнах, а також прийняття декількох різних систем прийому вакцинації.

Президент ETC Луїс Араужу вказав на важливість вакцинації для відновлення міжнародної мобільності та закликав вжити додаткових заходів.

«У міру наближення зимових місяців вкрай важливо, щоб Європа прагнула подальшого відновлення свободи пересування, застосовуючи послідовніші підходи до подорожей громадян усередині та за межами ЄС», – наголосив він.