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Тур сектор Европы не вернется до уровня перед пандемией до 2024 года

Евгений Подольский

Несмотря на то, что спрос на путешествия в Европе восстановился с прошлого лета после хаоса пандемии, предстоит еще «пройти долгий путь», чтобы достичь такого же уровня активности, что и до пандемии. Это основной вывод отчета Европейской комиссии по путешествиям (ETC) за третий квартал 2021 года «Тенденции и перспективы европейского туризма», согласно результатам исследования объем путешествий 2019 года не будет достигнут до 2024 года.

В настоящее время в Европе наблюдается самое большое количество путешествий в мире благодаря самому высокому уровню вакцинации из всех континентов, но этого недостаточно, поскольку сегмент дальних путешествий еще далек до восстанавления.

ETC отмечает, что в европейских странах летний сезон оказался лучше, чем ожидалось, благодаря успеху программ вакцинации. Кроме того, создание цифрового сертификата COVID Европейского Союза стало ключом к обеспечению безопасного путешествия в пределах ЕС и помогло упростить трансграничную мобильность.

В результате количество поездок внутри ЕС увеличилось, и ожидается, что в 2021 году на них будет приходиться 85% международных прибытий в Европу, что на 8% больше, чем в 2019 году.

Восстановление неравномерным в зависимости от страны назначения. Те страны, которые ранее открыли свои границы для вакцинированных путешественников, были наиболее предпочтительными с точки зрения путешественников.

Поскольку первой страной, вновь открывшейся для туристов стала Греция, в ней был зафиксирован наиболее значительный рост количества ночевок, хотя в итоге он упал на 19% в августе по сравнению с 2019 годом, а количество иностранных туристов так же оказалось слабым (-66,6%).

Испания завершила лето с падением количества международных ночевок на 77% по сравнению с 2019 годом, в то время как количество международных прибытий упало на 88,7%.

Ситуация в Чехии была еще хуже (-94%), страна пережила самый резкий спад международного туризма из-за строгих мер по борьбе с COVID, введенных властями в течение года.

Отсутствие путешественников на дальние расстояния

Несмотря на то, что в 2021 году европейские страны возвращают популярность, предстоит еще долгий путь, поскольку количество международных туристических прибытий в Европу в середине года по-прежнему было на 77% ниже по сравнению с 2019 годом.

Что касается ETC, более медленный уровень вакцинации в Восточной Европе и в некоторых удаленных странах может замедлить восстановление тур отрасли в целом.

В исследовании также отмечается заметное отсутствие путешественников с удаленных рынков. Прибытие из США в Европу оставалось на 90% ниже уровня 2019 года в трети европейских направлений.

Отсутствие китайских туристов также «болезненно» ощущалось по всей Европе: во всех странах было зафиксировано падение прибытий из Китая более чем на 90% по сравнению с 2019 годом.

Таким образом, в отчете прогнозируется, что к концу этого года число международных туристических прибытий в Европу будет на 60% ниже, чем в 2019 году.

Между тем, по прежнему остается много угроз для путешествий: постоянно меняющиеся ограничения, вспышки заболеваний, путаница в системе путешествий ЕС с цветовой кодировкой, которая по-разному применяется в европейских странах, а также принятие несколько различных систем приема вакцинации.

Президент ETC Луис Араужу указал на важность вакцинации для восстановления международной мобильности, и призвал принять дополнительные меры.

«По мере приближения зимних месяцев крайне важно, чтобы Европа стремилась к дальнейшему восстановлению свободы передвижения, применяя более последовательные подходы к путешествиям граждан внутри и за пределами ЕС», — подчеркнул он.

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