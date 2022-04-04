TikTok – ідеальний інструмент туристичного маркетингу

TikTok став однією з найпопулярніших соціальних мереж у всьому світі. Ця платформа дозволяє компаніям по-різному спілкуватися зі своїми цільовими аудиторіями. Подорожі, одна з п’яти найпопулярніших тем у цій мережі, починають використовувати цю можливість – туристичний маркетинг.

У Європі 100 мільйонів людей вже користуються програмою, призначеною для публікації коротких відеороликів, що супроводжуються актуальною музикою. Величезний ринок, який належить відкрити професіоналам туризму, підштовхуючи їх до того, щоб уважно придивитися до нього, щоб звернутися до своїх (потенційних) клієнтів.

“Не робіть рекламу, робіть TikToks”, – каже нова кампанія, запущена у вересні TikTok For Business, комерційним підрозділом соціальної мережі. Вона пропонує новий спосіб комунікації для брендів та компаній.

Згідно з дослідженням Walnut Unlimited, проведеному в 2021 році, 77% користувачів платформи кажуть, що їх надихнув на поїздку або купівлю товару, пов’язаного з подорожами, контент, який вони побачили на TikTok, а 49% з них забронювали поїздку або придбали товар.

Особливості TikTok

Соціальна мережа відрізняється від інших мереж, зокрема своїм форматом, який варіюється. Це короткі відео тривалістю від 15 секунд до 1 хвилини, які йдуть по колу, доки ви не вирішите змінити програму.

Алгоритм платформи підбирає для кожного користувача найпопулярніші відео, які можуть бути йому цікаві, виходячи з його інтересів. Як і в Instagram, тут можна стежити і стежити.

Використання TikTok для туристичного маркетингу

Існує три способи використання TikTok для туристичного бізнесу:

– Створення каналу для конкретної компанії та завантаження відповідних відео про конкретний бізнес.

– Використання авторитетів, щоб відкрити контент компанії для більш широкої аудиторії, що не обов’язково має обліковий запис у TikTok.

– Платити за рекламу за допомогою маркетингових можливостей TikTok.

Творчість стає прибутковою

Програма TikTok дозволяє користувачам отримати широку популярність безкоштовно без необхідності використання великого спонсорського бюджету. Алгоритм винагороджує креативність та цінність контенту, а не кількість передплатників чи фінансові кошти компанії. Одне відео може вплинути на продаж великих компаній і поведінку тисяч передплатників, при цьому не потрібно вкладати великий маркетинговий бюджет. На TikTok пости є публічними та можуть обійти весь світ за кілька годин.

TikTok дає змогу охопити молоду аудиторію. Вік 15-24 року становить 42% користувачів. Ці клієнти є цікавою мішенню для туристичних агенцій та компаній туристичного маркетингу, оскільки вони є майбутніми споживачами відпусток з жагою втечі. Однак віковий діапазон соціальної мережі змінюватиметься в міру її розвитку. У 2020 році в цій соціальній мережі вже було зареєстровано 65% користувачів віком від 25 років. Таким чином, соціальна мережа приваблює багатьох мандрівників, які шукають нові напрямки для подорожей.