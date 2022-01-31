1 лютого Таїланд повністю відкриває свої кордони для всіх туристів світу. Подробиці про нові правила в’їзду до Таїланду за «оновленою» системою Test & Go представила тайська влада.

Нагадаємо, цю схему “допуску” туристів країна має запустити з 1 лютого. Головна її важлива відмінність від попередніх версій – допуск отримають усі туристи, з усіх країн без обмежень. Раніше, нагадаємо, до списку входили 63 країни, і Україна туди не входила.

При цьому туристів попередили про таке:

Для участі у схемі мандрівникам доведеться здати цілих три ПЛР-тести. Перший тест необхідно пройти за 72 години до від’їзду з країни проживання, а другий та третій – після прибуття та ще раз на 5-й день.

Усі мандрівники повинні зареєструватися для отримання Thai Pass, для чого потрібне підтвердження оплаченого бронювання в готелях AQ або SHA Extra+ на 1 та 5 дні, включаючи передплачені ПЛР-тести в обидва дні.

Кандидати також повинні завантажити підтвердження повної вакцинації прийнятною вакциною не менше ніж за 14 днів до в’їзду (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm, Johnson & Johnson, Sputnik, Covaxin).

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Також потрібне медичне страхування на суму не менше 50 000 доларів США.

Туристи, які одужали від Covid-19, можуть в’їхати за наявності довідки про одужання та підтвердження однієї дози вакцини проти Covid-19.

При цьому «вакцинний ценз» збережений: ні Test & Go, ні програма Пісочниця не будуть відкриті для нещеплених мандрівників або тих, хто щеплений невизнаними вакцинами. Цим туристам доведеться відсидіти своє в карантині провести 7 днів в альтернативному карантинному закладі.

До речі, крім Test & Go, планується розширити і «пісочницю». На даний момент програма діє працює на Пхукеті, Крабі, Пханг Нга та Сурат Тані (До Самуї, До Пханг Нга, Ко Тао), а з завтрашнього дня буде розширена до Чонбурі (Банг Ламунг, Паттайя, Сірача, Сі Чанг, На Джомтьєн та Банг Сарай) та Трат (До Чанг).

Вимоги до документів обох програм збігаються. Однак Пісочниця має додаткову умову, яка вимагає, щоб відвідувачі провели свої перші 7 ночей в одній і тій же зоні пісочниці, перш ніж вирушити в інше місце в королівстві. Туристи також будуть піддані ПЛР-тестування після прибуття та ще раз на 5-й або 6-й день.