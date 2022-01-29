Туристам розповіли, коли точно не варто їхати до Таїланду

Специфіку сезонності в Таїланді розкрила на прикладі «знайомих зимівників», а також особистих спостережень блогер – професійний мандрівник. Насамперед вона не забула попередити туристів, що в тому, що стосується погоди в Таїланді, «інтернет завжди бреше».

Отже, правда від блогера:

По-перше, не можна точно спрогнозувати, коли в Таїланді будуть дощі. «Вони можливі навіть у ті місяці, коли їх не очікується. Щороку по-новому», – пише вона.

Проте «загальну картину можна уявити» і виглядає вона так. Рік поділяється на два сезони. Високий триває з листопада до квітня. «У цей час майже всіх курортах Таїланду встановлюється хороша погода. Ціни на житло та розваги підростають», – зазначає вона. Низький відповідно з травня по жовтень «супроводжується дощами та зниженням цін».

Пік сезону в Таїланді – це грудень та січень. «Ціни у цей час найвищі. Вартість оренди квартир та проживання в готелях напередодні Нового року зростає у 3-4 рази по відношенню до звичайного сезону. Найчастіше наприкінці грудня зростають ціни на фрукти, послуги та товари для туристів», – зазначає туристка.

Для охочих заощадити в неї є цінне додавання: сезон дощів у Таїланді – умовне поняття. «У більшості провінцій зливи йдуть не щодня і найчастіше ночами. Основний мінус сезону дощів – високі хвилі та каламутна вода у морі», – розповідає блогер.

Далі вона розписує погоду по конкретних курортах:

Паттайя – популярна у туристів з України та Росії Паттайя хороша і тим, що сезонність там відчувається найменше. У сезон дощів зливи не йдуть щодня та тривають недовго. Найкращий місяць – починаючи з жовтня, найнеприємніший – квітень, найспекотніший час, коли на курорті «стає важко дихати від гарячого вологого повітря». З морем можливі проблеми з травня по вересень – каламутна вода та хвилі.

Пхукет: ідеальний час для відпочинку від початку листопада до кінця березня. У квітні настане спека – така, що «на вулиці перебувати некомфортно». З травня по жовтень – ще й хвилі на морі, через які часто скасовують екскурсії. Натомість ціни на житло йдуть униз. «Дощі йдуть рідко, але сильно ллє», – додає туристка.

Бангкок: і знову найнеприємніший місяць – це квітень. +39 градусів у «бетонних джунглях» – випробування для «білої людини». Зливи ж з кінця весни на початок осені в Бангкоку «не ускладнюють життя туристам». «Однак повітря від них стає вологим – відчуття спеки посилюється. Деколи Бангкок нагадує величезний парник», – додає туристка.

Крабі: найкращий час – зима і початок весни, дощі з червня по жовтень, причому зливи «серйозніші, ніж у Паттайї або на Пхукеті», а також у низький сезон відпочинок зіпсують каламутна вода та хвилі.

Самуї: найкраще їхати з січня до березня чи влітку. «Сезон дощів тут виражений яскравіше, ніж у більшості інших провінцій. Особливо сильно ллє у листопаді. Іноді на Самуї бувають серйозні потопи», – пише туристка та додає, що Новий рік тут відзначати не варто. «Мутне море, постійні шторми. Жовтень, листопад та грудень – найгірші місяці для відвідування острова», – пише вона. Натомість на острові приємно влітку, на відміну від інших провінцій.

Панган: хоча острів поряд із Самуї, сезон дощів тут трохи інший. «Найгірші місяці для відвідування цього місця в Таїланді – з квітня до листопада. У грудні вже спокійніше, але море бувають хвилі. На Панган часто їдуть зимувати, бо на острові в цей час особливо гарно та комфортно», – розповіла блогер

Хуахін: найкращий час з листопада до квітня. При цьому впасти у несезон виходить не щодня – хвилі.

Ко Чанг: місце, де найяскравіший сезон дощів у Таїланді. «Бують дні, коли з ранку до вечора ллє, як із відра. З травня до жовтня, туристи часто скаржаться на зіпсований відпочинок. Якщо ви приїжджаєте сюди в цей період на короткий термін, можете взагалі не зайти в море», – попереджає туристка.

Чіангмай: «Сюди добре з’їздити на кілька днів, щоби побачити країну з іншого боку. Але не варто їхати в Чіангмай влітку. У пошуках прохолоди туристи роблять помилку. Через зливи тут часто розмиває дороги і стає дуже некомфортно», – пише вона. Також дощі часто йдуть у березні, квітні, вересні та жовтні. «В останній час у Чіангмай однозначно варто поїхати. Візьміть із собою толстовки: у горах буває прохолодно», – додає блогер.