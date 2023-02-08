Табу у професії: що не можна робити стюардесам у звичайному житті

Для багатьох робота бортпровідника – справжня мрія. Постійні відрядження, романтика неба та спілкування з людьми здаються ідеальними умовами. Однак не секрет, що професія стюардеси зобов’язує до багатьох речей і у звичайному житті. Про те, що не можна робити стюардесам навіть у неробочий час.

Носити форму

Коли співробітник одягає форму авіакомпанії, він автоматично стає її обличчям та представником. Тому стюардесам заборонено одягати свою форму на інші заходи, прогулянки та походи до громадських місць. Якщо ви бачите бортпровідника у формі у громадському місці, це означає, що він їде на роботу.

Авіакомпанії мали кілька інцидентів, коли співробітники опинялися у формі в барах у непотрібному стані. І це було предметом дискусій. Після таких випадків співробітникам заборонили носити форму та аксесуари, які можуть ідентифікувати авіакомпанію поза роботою.

Робити пірсинг та татуювання

Щоб не руйнувати імідж авіакомпанії, а також підвищувати довіру пасажирів до бортпровідників, співробітникам заборонено мати татуювання та пірсинг. І якщо пірсинг можна сховати або зняти, то з татуюванням справи складніші. Якщо малюнок розташований на видному місці, дівчину не візьмуть на роботу в авіакомпанію або попросять піти.

Однак у сучасному світі деякі авіакомпанії стали більш лояльно ставитися до неформальних аксесуарів, татуювань та кольору волосся. Пірсинг та тату офіційно не дозволені, а от кольорові пасма стюардеса зробити може, якщо захоче.

Ставити брекети чи носити капи

Оскільки посмішка стюардеси — важливий атрибут її образу, дівчат з брекетами або нерівними зубами на роботу не беруть. Також стюардесам не можна носити капи, і це пов’язано з вимогами безпеки, тому що у випадку НП вони можуть зламатися або бортпровіднику потрібен час на те, щоб їх зняти. У деяких випадках дівчатам можна використовувати елайнери — прозорі капи, які вирівнюють зуби. Однак і тут є винятки і останнє слово за керівництвом авіакомпанії.