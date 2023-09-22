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Експерти розповіла про те, як у літаку зайняти місце у бізнес-класі без додаткових витрат

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Стюардеса розповіла про те, як зайняти місце у

Правильно обране місце у літаку дозволить отримати апгрейд класу обслуговування. Бортпровідниця Сьєрра Міст розповіла про те, як зайняти місце у “бізнесі” без додаткових витрат.

Стюардеса поділилася корисним лайфхаком у своєму акаунті в TikTok. За її словами, не потрібно купувати квитки за подвійною ціною, щоби отримати якісне обслуговування на рейсі. Для цього потрібно лише забронювати місця у хвостовій частині літака, а точніше — в останньому ряду.

Дівчина поділилася, що зазвичай на заповнених рейсах бортпровідникам доводиться пересаджувати пасажирів, щоби не порушувати баланс маси повітряного судна. Зазвичай пересаджують пасажирів, які розмістилися в задній частині судна.

@cierra_misttflight attendant secrets- how to get FREE upgrades to FIRST CLASS (p 1) ✈️♬ original sound – Cierra Mistt

За її словами, є ще одна робоча схема, яка дозволить отримати безкоштовне підвищення класу обслуговування. Нею можуть скористатися пасажири, які купили квиток на рейс з овербукінгом – коли на політ зареєструвалося більше пасажирів, ніж місць у літаку.

“На сьогодні таке трапляється досить часто, зазвичай це виявляється під час посадки”, – поділилася бортпровідниця.

У таких випадках буде резонно звернутися за відшкодуванням авіакомпанії. За словами стюардеси, зазвичай перевізник пропонує таким пасажирам знижку чи квиток на інший рейс. Проте стюардеса рекомендує вимагати більшого.

“Коли агент реєструватиме вас на наступний рейс, просіть, щоб вам дали місця в бізнес-класі”, – радить вона.

За словами автора відеоролика, така вимога найчастіше отримує позитивну відповідь.

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