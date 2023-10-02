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Експерти розповіли, чому в літаках несмачна їжа

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Експерти розповіли, чому в літаках несмачна їжа

За словами бортпровідниці, яка п’ять років пропрацювала на рейсах, багато пасажирів, на диво, вважають, що на борту є шеф-кухар, який готує для них страви. І часто скаржаться на те, що їжа в боксах надто прісна. Про те, чому перекушування в літаках не такі смачні, розповідає The Sun.

Стюардеса закликала пасажирів взяти до уваги той факт, що страви, які подають на борту, готуються не на кухні розкішного ресторану, а у спеціальному цеху. Вони призначені для розігріву в маленьких літакових духовках, що позначається на їх смаку.

“Основна увага приділяється гігієні продуктів та запобіганню харчовим отруєнням людей, тому смак посідає друге місце у списку пріоритетів”, – каже вона.

Тим не менш, є спосіб отримати те меню, яке задовольнить потреби будь-якого пасажира. Для цього, за порадою бортпровідниці, необхідно завчасно вибрати страви із розділу спецменю на сайті авіакомпанії.

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