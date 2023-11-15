В Японії стюардеса обікрала магазин і покусала охоронця

Бортпровідницю Singapore Airlines (SIA) заарештовано в Японії за звинуваченням у крадіжці товарів з магазину в торговому центрі. Крім того, її звинувачують у тому, що вона покусала охоронця.

Згідно з інформацією видання MS News, 33-річна сінгапурка, вкрала шість предметів, включаючи рушники та сумки, на загальну суму близько 10’000 ієн (приблизно $70fdsf). Однак обвинувачена заперечувала скоєння злочину, стверджуючи, що мала намір сплатити рахунок.

Крім того, вона вкусила охоронця під час спроби втекти. Уточнювалося, що під час інциденту 51-річний охоронець торговельного центру став свідком дій передбачуваної злочинниці та спробував її зупинити. На помсту вона вкусила його за руку, що, як передбачалося, завдало йому незначних ран. На свій захист жінка заявила, що охоронець повалив її на підлогу, а укус був реакцією у відповідь на цю дію. «Він тримав мене за шию. Я вкусила його, бо хотіла, щоб він опустив мене», – зазначила затримана на своє виправдання.

Представник національної авіакомпанії Сінгапуру підтвердив, що заарештована є співробітником компанії, але уточнив, що у зв’язку з розслідуванням додаткові коментарі не можуть бути надані. За повідомленнями ЗМІ, стюардеса запевнила поліцію, що сплатить свій рахунок пізніше, і взагалі заперечувала крадіжку речей.

Щодо реакції офіційної влади, то представник Міністерства закордонних справ Сінгапуру повідомив, що порушниці надається консульська допомога відповідно до місцевих законів. Слід зазначити, що поліція Японії продовжує розслідування цього інциденту.