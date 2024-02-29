Стюардеса відсудила в авіакомпанії 21 тисячу євро після скандального звільнення

Стюардеса фінської авіакомпанії отримає виплату за необґрунтоване звільнення, пише видання Helsingin Sanomat.

Як повідомляє джерело, бортпровідницю звільнили за те, що вона використовувала Wi-Fi на борту літака. Справа в тому, що мережа була призначена для клієнтів, проте співробітниця, як повідомила компанія, багаторазово порушувала політику використання. Вона підключилася до робочого інтернету 19 разів, вказуючи дані пасажирів на вході.

Стюардеса визнала факт звільнення несправедливим, тому подала до суду на перевізника. Суд став на бік співробітниці та зобов’язав компанію виплатити компенсацію у розмірі 21 тисяч євро.

Після цього випадку компанія Finnair вирішила відкрити розслідування щодо 123 співробітників, а потім звільнила 22 з них, а також попередила решту про наслідки. Звільнені 22 співробітники користувалися інтернет-з’єднанням на борту понад 36 разів. Більше того, до клієнтського Wi-Fi, як з’ясувалося, підключалося понад 700 працівників авіакомпанії.