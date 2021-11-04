Стюардеса попередила про страшну інфекцію через поширену звичку пасажирів

Туристи, які вважають за краще знімати взуття в літаку собі та своїм дітям, щоб ноги «відпочили і подихали», ризикують підхопити огидні грибкові інфекції і навіть захворіти. Про це виданню The Sun розповіла стюардеса Рейвен Джонсон.

Її заяву підтримала ортопед Ебоні Вінсент, яка в бесіді з Washington Post зазначила, що мандрівники, які воліють ходити по салону босоніж, збирають ступнями небезпечні бактерії. «Ви можете підхопити грибок, не кажучи вже про мільйони мікробів та бактерій, які ви можете перенести на килими в готельних номерах чи будинках та автомобілях, що становить небезпеку для інших людей», – розповіла вона.

За словами стюардеси, хоча салони літаків нині чистять частіше, ніж раніше, проте це не означає, що прибирання достатнє, щоб пересуватися по салону без взуття, тим більше в туалет. Один із коментаторів на Reddit написав буквально таке: «Я клянуся вам, що в 9 випадках із 10 рідина на підлозі в літаку – це не вода».

«Туалети майже завжди глибоко чистяться тільки наприкінці маршруту, а для нас це може бути з одного кінця світу в інший… уявіть, наскільки «прекрасні» туалетні кабінки наприкінці 12-годинного польоту, коли ними скористалися неодноразово 200 людей», – заявила бортпровідниця.

Ходити босоніж не лише негігієнічно, а й небезпечно, оскільки відсутність взуття на ногах може поставити під загрозу безпеку пасажира у разі авіакатастрофи. «Під час надзвичайної ситуації всіляке сміття та уламки перегородять вам шлях до виходу. Якщо ноги не прикриті належним чином, вам буде важко пробратися у безпечне місце. Ви ж не Джон Макклейн із «Міцного горішка-2», – попередив колишній стюард Тоні Куна.