Страшная инфекция, к которой приводит привычка пассажиров. Предупреждение от стюардессы

Туристы, предпочитающие снимать обувь в самолете себе и своим детям, чтобы ноги «отдохнули и подышали», рискуют подхватить отвратительные грибковые инфекции и даже заболеть. Об этом изданию The Sun рассказала стюардесса Рейвен Джонсон.

Ее заявление поддержала ортопед Эбони Винсент, которая в беседе с Washington Post отметила, что путешественники, предпочитающие ходить по салону босиком, собирают ступнями опасные бактерии. «Вы можете подхватить грибок, не говоря уже о миллионах микробов и бактерий, которые вы можете перенести на ковры в гостиничных номерах или домах и автомобилях, что представляет опасность для других людей», – рассказала она.

По словам стюардессы, хотя салоны самолетов сейчас чистят чаще, чем раньше, однако это не означает, что уборка достаточна, чтобы передвигаться по салону без обуви, тем более в туалет. Один из комментаторов на Reddit написал буквально следующее: «Я клянусь вам, что в 9 случаях из 10 жидкость на полу в самолете – это не вода».

«Туалеты почти всегда глубоко чистятся только в конце маршрута, а для нас это может быть из одного конца света в другой… представьте, насколько прекрасны туалетные кабинки в конце 12-часового полета, когда ими воспользовались неоднократно 200 человек», – заявила бортпроводница .

Ходить босиком не только негигиенично, но и опасно, поскольку отсутствие обуви на ногах может поставить под угрозу безопасность пассажира в случае авиакатастрофы. «Во время чрезвычайной ситуации всякий мусор и обломки преградят вам путь к выходу. Если ноги не прикрыты должным образом, вам будет трудно проникнуть в безопасное место. Вы ведь не Джон Макклейн из «Крепкого орешка-2», – предупредил бывший стюард Тони Куна.