Стюардеса поділилася хитрістю, як отримати краще обслуговування під час перельоту

За словами бортпровідника, є спосіб підвищити ваші шанси на те, що з вами будуть поводитися так, як в бізнес-класі.

Бортпровідники можуть покращити умови пасажирів або надати їм краще обслуговування з ряду причин, але лише деякі щасливчики можуть відчути це безкоштовно. Як же це можна отримати?

Бортпровідниця Хелена Афроугі пояснила: «Завжди спрацьовує, коли люди приносять екіпажу солодощі, шоколад чи що завгодно. Таким чином вони дають про себе знати. Хелена сказала, що деякі люди роблять це лише тому, що вони справді привітні. «Коли люди роблять це, начальник салону каже: «Переконайтеся, що ви підійшли до нього і запитали, чи хоче він кави чи чаю», тому що ми можемо дати це безкоштовно. Але, очевидно, що не все зі снек-бару», — сказала вона.

Хелена пояснила: «Одного разу у мене була ця дуже маленька дитина, яка прийшла і принесла нам маленькі подарунки з Bath and Body Works — магазину в США, — він купив нам міні дезінфікуючі засоби для рук… Це була наймиліша річ».

Стюардеса дала ще одну дуже корисну пораду: «Ви можете підійти і трохи поговорити з нами. Не дуже багато, якщо розмова не за’вязується , тому що у мене були пасажири, які сидять і розмовляють вічно. А після цього просто запитайте. Якщо ви запитаєте добре і люб’язно, рідко хтось з екіпажів скаже ні”, – сказала вона. «Авіакомпанії мають власні правила та речі, що стосуються халяви, але це не завадить запитати, ніколи не знаєш. «Крім того, я не знаю, чи важко це помітити пасажиру. Але я думаю, що новому члену екіпажу було б важко сказати «так» [покращенню], тому що вони бояться наслідків (знову ж таки це залежить від авіакомпанії), але зазвичай, коли ви були в авіакомпанії деякий час, ви знаєте, що таке повністю заборонено і що можна робити.Тож може допомогти знайти члена екіпажу, який трохи старше. Не звертайтеся до бортпроводника, який сварливий і суворий на вигляд”, – сказала вона. Я думаю, що запитати екіпаж (коли ви з ними наодинці, а не перед іншими пасажирами) також важливо відзначити”.

Інший бортпровідник, Мігель Муньос, погодився: «Щоб отримати краще обслуговування, наприклад, найкраще сидіння або переміститися на сидіння над крилом, де у вас є більше місця для ніг, найкращий трюк — це просто бути милим. І попросити про це. Отже, коли ви приїдете, привітайтеся з командою, скажіть доброго ранку, запитайте, як пройшов їхній день, ставтеся до них як до людей, а не так, як вони там, щоб служити вам. Що, до речі, неправда. Вони тут не для того, щоб служити вам, вони там для вашої безпеки. Наприклад, якщо капітан попросить нас перемістити пасажирів, а я повинен вибрати двох людей, які будуть сидіти в крилах, я б вибрав тих, хто був добрим до мене», – зізнався Мігель.