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Туристам дали цінні поради, включаючи «правило 24 години» перед вильотом

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристам дали цінні поради, включаючи «правило 24 години» перед вильотом
Photo by Raimond Klavins on Unsplash

Вирушаючи в подорож, важливо пам’ятати не тільки про квитки та багаж, а й про свій комфорт та здоров’я у польоті. Цінними порадами, включаючи «правило 24 години» перед вильотом, щоб зробити наступний переліт приємнішим, поділилися експерти зі світу туризму та бортпровідники зі сторінок Daily Star.

Фахівці підкреслили, що навіть дрібні зміни у звичках та підготовці до польоту можуть вплинути на загальне самопочуття та настрій мандрівника. Так, бортпровідниця Дженна Райт рекомендувала контролювати своє харчування перед польотом. «Здуття живота – одна з найдратівливіших речей у польотах, особливо на далеких рейсах, – зауважила вона. – Мандрівникам, які хочуть мінімізувати здуття живота після польоту, я б порадила уникати вживання чогось важкого, гострого чи жирного перед польотом».

У той же час маркетолог Еббі Данн поділилася своїм «правилом 24 години» – пити більше води за добу перед вильотом та ще стільки ж після. «Це допоможе уникнути головного болю від зневоднення та сухості шкіри», – пояснила вона.

Особливо корисною може бути відмова від їжі у літаку. У їжі на борту часто додають сіль та цукор, що може призвести до здуття живота. Натомість варто принести з собою легку і здорову їжу.

Технології теж можуть стати в нагоді в дорозі. Лі Добсон, співзасновник Travel City, наголосив на важливості навушників з шумозаглушенням та блоку живлення для пристроїв. “Це поєднання технічних новинок покращило мій досвід польоту, завдяки чому тривалі перельоти здаються легким вітерцем”, – повідомив він.

Крім того, експерти порекомендували брати з собою подовжувач та запасний одяг на три дні. «Багаж часто затримують через перевірку безпеки або з інших причин», – зазначила Саша Калонджі та порадила не брати з собою у відпустку свої основні банківські картки, оскільки у разі крадіжки пластику не вдасться зняти гроші.

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