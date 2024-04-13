Туристам дали цінні поради, включаючи «правило 24 години» перед вильотом

Вирушаючи в подорож, важливо пам’ятати не тільки про квитки та багаж, а й про свій комфорт та здоров’я у польоті. Цінними порадами, включаючи «правило 24 години» перед вильотом, щоб зробити наступний переліт приємнішим, поділилися експерти зі світу туризму та бортпровідники зі сторінок Daily Star.

Фахівці підкреслили, що навіть дрібні зміни у звичках та підготовці до польоту можуть вплинути на загальне самопочуття та настрій мандрівника. Так, бортпровідниця Дженна Райт рекомендувала контролювати своє харчування перед польотом. «Здуття живота – одна з найдратівливіших речей у польотах, особливо на далеких рейсах, – зауважила вона. – Мандрівникам, які хочуть мінімізувати здуття живота після польоту, я б порадила уникати вживання чогось важкого, гострого чи жирного перед польотом».

У той же час маркетолог Еббі Данн поділилася своїм «правилом 24 години» – пити більше води за добу перед вильотом та ще стільки ж після. «Це допоможе уникнути головного болю від зневоднення та сухості шкіри», – пояснила вона.

Особливо корисною може бути відмова від їжі у літаку. У їжі на борту часто додають сіль та цукор, що може призвести до здуття живота. Натомість варто принести з собою легку і здорову їжу.

Технології теж можуть стати в нагоді в дорозі. Лі Добсон, співзасновник Travel City, наголосив на важливості навушників з шумозаглушенням та блоку живлення для пристроїв. “Це поєднання технічних новинок покращило мій досвід польоту, завдяки чому тривалі перельоти здаються легким вітерцем”, – повідомив він.

Крім того, експерти порекомендували брати з собою подовжувач та запасний одяг на три дні. «Багаж часто затримують через перевірку безпеки або з інших причин», – зазначила Саша Калонджі та порадила не брати з собою у відпустку свої основні банківські картки, оскільки у разі крадіжки пластику не вдасться зняти гроші.