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ІндонезіяТуризм

Туристи на острові Балі можуть потрапити під суд за публікації у соцмережах

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристи на острові Балі можуть потрапити під суд за публікації у соцмережах

На Балі закликають туристів повідомляти про порушення громадського порядку чи злочини в поліцію, а не публікувати фото, відео та свої повідомлення про це у соціальних мережах. Тим більше, що для мандрівників такі дії на острові тепер є порушенням закону. Про це пише видання The Bali Sun.

Йдеться про зміни, внесені до Закону про інформацію та електронні транзакції (Information and Electronic Transactions Laws). На новорічних святах про них написав президент Індонезії Джоко Відодо.

Згідно з нововведеннями, з 2024 року туристам не можна публікувати в соціальних мережах контент, який порушує закони пристойності, прийняті в країні. До нього відносяться надто відверті фото, а також будь-яка інформація, в якій можна знайти критику культури, релігії, політики країни, будь-яких місцевих громад та навіть приватних осіб. Таким чином, проти туриста можуть розпочати судовий розгляд навіть у тому випадку, якщо він напише на своїй сторінці в соцмережах про якийсь конфлікт із місцевим жителем, офіціантом, покоївкою чи продавцем у сувенірній крамниці. Відповідно до внесеної до закону стаття 27А, це прирівнюється до навмисного посягання на честь та добре ім’я місцевого жителя.

Як пояснила влада, якщо порушення з боку місцевих справді має місце, спочатку про нього необхідно повідомити поліцію. Там навели приклад: тижнем раніше дві туристки зі США опублікувала у соцмережах відео, на якому водій таксі утримує їх у салоні автомобіля та вимагає у них гроші. Ролик швидко став вірусним, а сама ситуація потрапила до заголовків міжнародних новинних видань. Водія вдалося знайти та заарештувати, проте поліція зазначає, що постраждалі туристки взагалі не повідомили про інцидент. При цьому влада побоюється, що поширення подібної інформації в соцмережах завдасть шкоди репутації туристичного сектора Балі.

Додамо, що в оновленому законі не вказано конкретних заходів, які застосовуватимуться до порушників. Влада також не уточнила, чи виникли якісь проблеми із законом у постраждалих від дій таксиста туристок. Однак мандрівникам все ж таки варто пам’ятати, що за подібні дії під час відпочинку в Індонезії їм може загрожувати суд.

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