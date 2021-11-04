Стюардесса поделилась хитростью, как получить лучшее обслуживание во время перелета

По словам бортпроводника, есть способ повысить ваши шансы на то, что с вами будут вести себя так, как в бизнес-классе.

Бортпроводники могут улучшить условия пассажиров или предоставить им лучшее обслуживание по ряду причин, но некоторые счастливчики могут почувствовать это бесплатно. Как это можно получить?

Бортпроводница Хелена Афроуги объяснила: «Всегда срабатывает, когда люди приносят экипажу сладости, шоколад или что угодно. Таким образом они дают о себе знать. Хелена сказала, что некоторые люди делают это только потому, что они действительно приветливы. «Когда люди делают это, начальник салона говорит: «Убедитесь, что вы подошли к нему и спросили, хочет ли он кофе или чаю», потому что мы можем дать это бесплатно. Но очевидно, что не всё из снек-бара», — сказала она.

Хелена объяснила: «Однажды у меня был этот очень маленький ребенок, который пришел и принес нам маленькие подарки из Bath and Body Works — магазина в США, — он купил нам мини дезинфицирующие средства для рук… Это была самая милая вещь».

Стюардесса дала еще один очень полезный совет: «Вы можете подойти и немного поговорить с нами. Не очень много, если разговор не завязывается, потому что у меня были сидящие и вечно говорящие пассажиры. А после этого просто спросите. Если вы спросите хорошо и любезно, редко кто-нибудь из экипажей скажет нет», — сказала она. «Авиакомпании имеют собственные правила и вещи, касающиеся халявы, но это не помешает спросить, никогда не знаешь. «Кроме того, я не знаю, тяжело ли это заметить пассажиру. Но я думаю, что новому члену экипажа было бы трудно сказать «да», потому что они боятся последствий (опять же это зависит от авиакомпании), но обычно, когда вы были в авиакомпании некоторое время, вы знаете, что такое полностью запрещено и что можно делать. Поэтому может помочь найти члена экипажа, который постарше. Не обращайтесь к бортпроводнику, который сварлив и суров с виду», — сказала она. Я думаю, что спросить экипаж (когда вы с ними наедине, а не перед другими пассажирами) также важно отметить».

Другой бортпроводник, Мигель Муньос, согласился: «Чтобы получить лучшее обслуживание, например лучшее сиденье или переместиться на сиденье над крылом, где у вас есть больше места для ног, лучший трюк – это просто быть милым. И попросить об этом. Итак, когда вы приедете, поздоровайтесь с командой, скажите доброе утро, спросите, как прошел их день, относитесь к ним как к людям, а не так, как они там, чтобы служить вам. Что, кстати, ложь. Они здесь не для того чтобы служить вам, они там для вашей безопасности. Например, если капитан попросит нас переместить пассажиров, а я должен выбрать двух людей, которые будут сидеть в крыльях, я бы выбрал тех, кто был добр ко мне», – признался Мигель.