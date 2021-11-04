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Стюардесса поделилась хитростью, как получить лучшее обслуживание во время перелета

Глеб Парфененко
Стюардеса поділилася хитрістю, як отримати краще обслуговування під час перельоту

По словам бортпроводника, есть способ повысить ваши шансы на то, что с вами будут вести себя так, как в бизнес-классе.

Бортпроводники могут улучшить условия пассажиров или предоставить им лучшее обслуживание по ряду причин, но некоторые счастливчики могут почувствовать это бесплатно. Как это можно получить?

Бортпроводница Хелена Афроуги объяснила: «Всегда срабатывает, когда люди приносят экипажу сладости, шоколад или что угодно. Таким образом они дают о себе знать. Хелена сказала, что некоторые люди делают это только потому, что они действительно приветливы. «Когда люди делают это, начальник салона говорит: «Убедитесь, что вы подошли к нему и спросили, хочет ли он кофе или чаю», потому что мы можем дать это бесплатно. Но очевидно, что не всё из снек-бара», — сказала она.

Хелена объяснила: «Однажды у меня был этот очень маленький ребенок, который пришел и принес нам маленькие подарки из Bath and Body Works — магазина в США, — он купил нам мини дезинфицирующие средства для рук… Это была самая милая вещь».

Стюардесса дала еще один очень полезный совет: «Вы можете подойти и немного поговорить с нами. Не очень много, если разговор не завязывается, потому что у меня были сидящие и вечно говорящие пассажиры. А после этого просто спросите. Если вы спросите хорошо и любезно, редко кто-нибудь из экипажей скажет нет», — сказала она. «Авиакомпании имеют собственные правила и вещи, касающиеся халявы, но это не помешает спросить, никогда не знаешь. «Кроме того, я не знаю, тяжело ли это заметить пассажиру. Но я думаю, что новому члену экипажа было бы трудно сказать «да», потому что они боятся последствий (опять же это зависит от авиакомпании), но обычно, когда вы были в авиакомпании некоторое время, вы знаете, что такое полностью запрещено и что можно делать. Поэтому может помочь найти члена экипажа, который постарше. Не обращайтесь к бортпроводнику, который сварлив и суров с виду», — сказала она. Я думаю, что спросить экипаж (когда вы с ними наедине, а не перед другими пассажирами) также важно отметить».

Другой бортпроводник, Мигель Муньос, согласился: «Чтобы получить лучшее обслуживание, например лучшее сиденье или переместиться на сиденье над крылом, где у вас есть больше места для ног, лучший трюк – это просто быть милым. И попросить об этом. Итак, когда вы приедете, поздоровайтесь с командой, скажите доброе утро, спросите, как прошел их день, относитесь к ним как к людям, а не так, как они там, чтобы служить вам. Что, кстати, ложь. Они здесь не для того чтобы служить вам, они там для вашей безопасности. Например, если капитан попросит нас переместить пассажиров, а я должен выбрать двух людей, которые будут сидеть в крыльях, я бы выбрал тех, кто был добр ко мне», – признался Мигель.

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