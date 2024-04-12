У Туреччині ресторани та кафе почали штрафувати за цей обман: як на нього не нарватися туристам

Ресторани та кафе у Туреччині почали штрафувати за обман туристів. Причиною стала так звана плата за обслуговування, або чайові, які не названі в меню, але включені в чек.

Лише у Стамбулі останні перевірки від міністерства торгівлі призвели до того, що на ресторани та кафе наклали штраф у розмірі 834 тисячі турецьких лір.

«Якщо в ресторанах та кафе стягується плата за обслуговування або плата під будь-яким іншим найменуванням, вона має бути вказана у тарифі та прейскуранті, а до підприємств, які її не показують, будуть застосовуватися штрафні санкції», – цитують турецькі ЗМІ.

Також у заяві міністерства, яка роз’яснює Положення про внесення змін до Положення про цінники, опублікованій в Офіційному віснику, бізнес суворо попереджають. Згідно з ним, перевірки етикеток та прайс-листів у ресторанах, кафе, кондитерських та аналогічних закладах сфери послуг продовжаться. За кожне виявлене порушення чекає штраф у розмірі 2 тисячі 172 ліри.