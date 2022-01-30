Пілот розповів, що відбувається, коли до літака потрапляє блискавка

Якщо в літак потрапить блискавка – нічого страшного не станеться, заспокоїв своїх передплатників у TikTok пілот Харрісон Мюррей. У відео він докладно розповів, що сталося з повітряним судном, яким керував особисто, коли під час польоту в корпус вдарила блискавка.

Відповідаючи на запитання: «Якщо в вас вдарить блискавка, чи зможе літак продовжити свою подорож», льотчик відповів: «Так, зможу. Зазвичай блискавка, потрапляючи в літак, проходить крізь нього. При ударі ми перевіримо системи літака, щоб переконатись, що все працює нормально. А як тільки ми приземлимось, ми повідомимо про подію у відділ технічного обслуговування та інженерам, і їм доведеться провести деякі перевірки технічного обслуговування».

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Далі були ще питання від цікавого туриста: «З вами таке траплялося раніше? Це звичайна справа?». Якось я летів з Лондона. Блискавка вдарила в передню частину літака, це викликало яскравий спалах і гучний хлопок. От і все. Ми продовжили шлях до Дюсельдорфа», – поділився своєю історією пілот.

«Сухі» факти

Хоча думка про те, щоб опинитися в літаку, в який потрапляє блискавка, може налякати деяких пасажирів, це не така рідкість, і авіасуди спроектовані так, щоб витримувати удари блискавок. За оцінками Федерального управління цивільної авіації (FAA), блискавка вражає літак один раз на рік, тобто кожні 1.000 годин польоту.

Як правило, коли блискавка потрапляє в авіасудно, удар припадає на носа або крила авіамашини. Перш ніж залишити хвіст, заряд проходить через корпус літака. Зазвичай це не завдає жодної шкоди літаку, і політ продовжуватиметься без будь-яких проблем. Проте насправді вид літака, який атакує блискавка, може виглядати жахливо для людей на землі, ніж для туристів усередині нього.