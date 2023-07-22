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ТаїландТуризм

Пхукет накрив хаос, який загрожує перекинеться на весь Таїланд

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Пхукет накрив хаос, який загрожує перекинеться на весь Таїланд

Пхукет огорнув хаос: популярний у туристів тайський курорт знову перебуває під ударом стихії, яка загрожує поширитися на весь Таїланд. Принаймні Тайський метеорологічний департамент (TMD) розповсюдив повідомлення про загрозу для 36 провінцій, у тому числі для курортів і Бангкока.

Курорт, окрім сильних злив, зазнав «атаки» штормового вітру, який повалив величезну кількість дерев, через що утворилися затори на багатьох вулицях, а в деяких місцях було порушено електропостачання. Забирати повалені дерева комунальним службам довелося кілька годин.

І «просвіту» все ще не передбачається. Місцевих мешканців та відпочиваючих офіційно попередили представники Південного метеорологічного центру TMD, який наголошує на небезпеці ситуації, що склалася. «Над Андаманським морем та південним західним узбережжям Таїланду переважає досить сильний південно-західний мусон. З цієї причини в деяких районах пройдуть сильні дощі, аж до дуже злив. Вони також супроводжуватимуться поривами вітру, які потенційно досягають швидкості до 40 кілометрів на годину», – заявили там. Під удар потраплять багато добре знайомих туристам провінції — крім Пхукета, це Крабі та Транг.

За традицією окремо попередили і з приводу пляжів — хвилі в Андаманському морі можуть сягати висоти від 2 до 3 метрів і навіть перевищувати 3 метри в районах грозових злив. Настійно рекомендується, щоб усі судна уникали подібних районів та залишалися на березі. «Соватися у воду» в таку погоду не рекомендують, звісно, і туристам.

Втім, на більшій частині Таїланду погода трохи краща — хаос може поширитися на всю країну. Загалом попередження про сильні грози, повені та штормові вітри через мусони департаментом випущено для 36 провінцій Таїланду. Громадян та туристів закликають не розслаблятися та зберігати пильність.

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