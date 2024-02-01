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НорвегіяТуризм

У Норвегії очікується найсильніший за останні 30 років шторм

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Норвегії очікується найсильніший за останні 30 років шторм
Unsplash

Як повідомляє Associated Press, влада Норвегії закликає жителів країни не залишати вдома і дотримуватися підвищеної обережності через наближення шторму «Інгунн», який метеорологи називають найсильнішим за останні 30 років.

У районі міста Тронхейм та на Лофотенських островах оголошено «червоний», найвищий рівень небезпеки.

Очікується, що шторм принесе із собою сильний вітер із поривами від 126 до 180 км/год. У зв’язку з цим можуть спостерігатися перебої з авіасполученням та порушення роботи поромів. Деякі поромні компанії вже оголосили про зупинення рейсів.

У Норвегії закрилися деякі школи, перекриті автодороги, тунелі та мости у гірських районах країни.

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