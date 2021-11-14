Немов сцена з трилера: пасажири знайшли в салоні літака гігантського тарантула

Туристи виявилися шоковані тим, що їхнім попутником у літаку виявився величезний павук, який вільно «розгулював» салоном, жахаючи пасажирів. Хазяїн живності не знайшовся. Про це стало відомо з постів бразильців у соціальних мережах.

Павукоподібний був помічений на рейсі мексиканської авіакомпанії Volarius під час польоту між Мексикою та Бразилією. Один із користувачів опублікував у соцмережі відео, схоже на сцену із трилера: страшний тарантул повзає між верхніми шафками, призначеними для багажу. Поки персонал збирався з духом і вибирав, хто вирушить на затримання небезпечного хижака, туристи, що сидять під живим відсіком для ручної поклажі, в паніці розбіглися. Спіймати страшного павука наважився один із туристів.

На кадрах видно, як чоловік схопив тарантула рукою, загорнутою у міцний поліетиленовий пакет, і акуратно вивернув упаковку так, щоб живність виявилася всередині. Того, хто тримав у страху, пасажирів рейсу, виявився спійманий і борсався в пакеті, поки чоловік гордо ніс його салоном літака. Очевидці знімали те, що відбувається на телефони.

Автор відео підписав пост так: «Цей хлопець знешкодив його, доки ми летіли!». Коментатори віддали честь сміливості туриста і стверджували, що не змогли б упоратися з павуком, якби опинилися в аналогічній ситуації. “У мене був би напад паніки”, “Це жахливо… Я померла б від страху”, – писали вони.

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Залишила коментар і стюардеса: «Як бортпровідниця, я ввічливо дозволила б комусь іншому зайнятися цією справою». А хтось із користувачів пожартував: «Цей павук був надто великим, щоб не заплатити за місце».

Незрозуміло, як тарантул потрапив у літак – і, на жаль, випадок, коли павук лякає туристів рейсом, далеко не перший і, мабуть, не останній. Так, у 2018 році пасажир виявив у своїй сумці величезного павука-мисливця під час польоту з Австралії до Німеччини.

Тарантули отруйні, але їх отрута не становить небезпеки для людини, проте укус досить болючий, схожий на відчуття з укусом шершня, викликає набряк.