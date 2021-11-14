Словно сцена из триллера: пассажиры нашли в салоне самолета гигантского тарантула

Туристы оказались шокированы тем, что их попутчиком в самолете оказался огромный паук, свободно «разгуливавший» по салону, ужасая пассажиров. Хозяин живности не нашелся. Об этом стало известно с постов бразильцев в социальных сетях.

Паукообразный был замечен на рейсе мексиканской авиакомпании Volarius во время полета между Мексикой и Бразилией. Один из пользователей опубликовал в соцсети видео, похожее на сцену из триллера: страшный тарантул ползает между верхними шкафчиками, предназначенными для багажа. Пока персонал собирался с духом и выбирал, кто отправится на задержание опасного хищника, сидящие под живым отсеком для ручной клади туристы в панике разбежались. Поймать страшный паук решился один из туристов.

На кадрах видно, как мужчина схватил тарантула рукой, завернутой в крепкий полиэтиленовый пакет, и аккуратно вывернул упаковку так, чтобы живность оказалась внутри. Державшего в страхе пассажиров рейса оказался пойман и барахтался в пакете, пока мужчина гордо нес его салоном самолета. Очевидцы снимали происходящее на телефоны.

Автор видео подписал пост так: «Этот парень обезвредил его, пока мы летели!». Комментаторы отдали честь смелости туриста и утверждали, что не смогли бы справиться с пауком, если бы оказались в аналогичной ситуации. «У меня было бы нападение паники», «Это ужасно… Я бы умерла от страха», — писали они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Director Brazil (@directorbrazil)

Оставила комментарий и стюардесса: «Как бортпроводница, я вежливо позволила бы кому-нибудь другому заняться этим делом». А кто-то из пользователей пошутил: «Этот паук был слишком велик, чтобы не заплатить за место».

Непонятно, как тарантул попал в самолет – и, к сожалению, случай, когда паук пугает туристов рейсом далеко не первый и, пожалуй, не последний. Так, в 2018 году пассажир обнаружил в своей сумке огромного паука-охотника во время полета из Австралии в Германию.

Тарантулы ядовиты, но их яд не представляет опасности для человека, однако укус достаточно болезненный, похожий на ощущение с укусом шершня, вызывает отек.