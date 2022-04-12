Названі найзавантаженіші аеропорти світу

Міжнародна рада аеропортів (ACI) World опублікувала топ-10 найбільш завантажених аеропортів світу на 2021 рік, передає Dip.org.ua з посиланням на сайт організації.

За даними ради, загальна кількість пасажирів у світі у 2021 році оцінюється в 4,5 мільярда, що майже на 25 відсотків більше порівняно з 2020 роком, але менше ніж на половину порівняно з результатами 2019 року.

Рейтинг очолив Міжнародний аеропорт Хартсфілд-Джексон Атланта, пасажиропотік у якому за рік склав 75,7 мільйона людей.

Другим за показником завантаженості слідує Міжнародний аеропорт Далласа Форт-Уерт, який обслужив 62,5 мільйона пасажирів.

Третє місце у рейтингу Міжнародного аеропорту Денвера – 58,8 мільйона пасажирів за рік.

Зазначається, що після виходу на перше місце минулого року Міжнародний аеропорт Гуанчжоу-Байюнь опустився на восьму позицію. За ним слідує Міжнародний аеропорт Ченду-Шуанлю.

Згідно з звітом організації, вісім з десяти найбільших аеропортів пасажиропотоку знаходяться в США, а два – в Китаї.

Також було названо найбільш завантажені аеропорти світу за кількістю міжнародних пасажирів. Першу позицію в рейтингу ACI вже третій рік поспіль утримує аеропорт Дубая із 29,11 мільйона пасажирів. На другому місці аеропорт Стамбула з 26,46 мільйона, а на третьому – Амстердама, з 25,48 мільйона.

У цьому рейтингу майже всі аеропорти крім Хітроу в Лондоні в 2021 році зазнали значного зростання пасажиропотоку. При цьому більшість аеропортів у рейтингу досі не поновили позиції допандемійного 2019 року.

У 2020 році перше місце серед європейських аеропортів за кількістю пасажирів займає аеропорт Стамбула.