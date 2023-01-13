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На Філіппінах на Новий рік випадково закрили повітряний простір

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський

Влада Філіппін вибачилася за випадкове закриття повітряного простору на Новий рік.

За це непорозуміння взяли на себе повну відповідальність Управління цивільної авіації Філіппін (CAAP) та Міністерство транспорту DOTr.

Уточнюється, що тисячі пасажирів застрягли в найбільшому аеропорту країни в столиці Манілі 1 січня після того, як повітряний простір виявився закритим.

Збій торкнувся близько 65 000 пасажирів, чиї рейси було або скасовано, або затримано.

Раніше ми писали, що У США скасували виліт абсолютно всіх авіарейсів через збій в системі

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