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У США скасували виліт абсолютно всіх авіарейсів через збій в системі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У США скасували виліт абсолютно всіх авіарейсів через збій в системі

Як повідомляє телеканал NBC News, виліт абсолютно всіх авіарейсів у США скасовано або відкладено через збій у системі оповіщення NOTAM.

За даними Федерального управління цивільної авіації США (FAA) збій у системі оповіщення торкнувся роботи національної системи управління повітряним рухом.

Йдеться про систему, що відповідає за розсилку в реальному часі інформації пілотам про небезпеку польоту та обмеження.

Зараз сотні рейсів усередині країни та за кордон відкладено на невизначений термін, близько 100 повністю скасовано.

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