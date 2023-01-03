Можна вдихнути фекалії: стюардеса розповіла, як треба відвідувати туалет у літаку

Найбруднішим місцем у літаку визнано туалет. Повітря там настільки жахливе, що при необережній поведінці можна ненароком вдихнути фекалії і приїхати «коричневим». У розмові зі спеціалістами з вбиралень Sanctuary Bathrooms колишня стюардеса розповіла, що можна і чого не можна робити, коли справа доходить до використання авіасанвузла.

Ремені безпеки, кишені в кріслі, таці та килимові доріжки в літаку можуть бути сповнені мікробів, але, за словами стюардеси, є місце, де «взагалі немає чистого повітря», а вода в туалеті літака часто стає «коричневою». Тому важливо при відвідуванні літакової вбиральні використовувати захисну маску.

«Вікна немає, погана вентиляція повітря. Це означає, що кожного разу, коли ви йдете в туалет, ви вдихаєте повітря багатьох інших, які «зробили свою справу» до вас, особливо якщо це далекомагістральний переліт. Ви можете вдихати потенційні частки фекалій, т.к. повітря циркулює після змиву в туалеті», – застерегла експерт.

З цієї причини вона не рекомендувала мандрівникам чистити зуби в туалеті літака: «Не чистіть зуби в туалеті літака. Вся вода в літаку надходить із одного резервуара для води, і вона не фільтрується. Якщо вам дійсно потрібно, використовуйте воду в пляшках, але моя головна порада: не беріть із собою зубну щітку чи пакет для миття посуду поряд із туалетом у літаку».

Член екіпажу також закликала пасажирів ніколи не торкатися будь-яких поверхонь, включаючи сидіння в туалеті: «Це звучить драматично, але я наполегливо рекомендую вам уникати прямого контакту з якомога більшою кількістю поверхонь у туалеті літака».

При відкриванні дверей вона порадила торкатися ручки ногою, наприклад, коліном, або руками, якщо одягнені одноразові рукавички. «У більшості туалетів у літаках поруч із раковиною є серветки, якими можна користуватися, протирати кожну поверхню, перш ніж торкатися до неї. Якщо це неможливо, візьміть кілька аркушів туалетного рулону і використовуйте їх, щоб нічого не торкатися кінчиками пальців. У гіршому випадку використовуйте кісточки пальців, а не самі пальці, і відразу після цього протріть руки. Нарешті, намагайтеся щосили левітувати над сидінням в туалеті, не сідайте і не торкайтеся до нього. Якщо вам важко балансувати, зазвичай є ручки, за які ви можете триматися, але знову ж таки спочатку протріть їх або накрийте папером. Те саме стосується і натискання кнопки змиву», — додала вона, говорячи про способи максимального захисту від мікробів.

Однак після перельоту туристам, які дбають про своє здоров’я, також доведеться провести гігієнічні процедури. Після приземлення літака, особливо після його відвідування, слід прийняти душ. «Через погану циркуляцію повітря в літаку (особливо в туалетах), а також через велику кількість поверхонь, на яких може бути багато мікробів, ви можете залишити свій рейс з брудними руками, волоссям та одягом. Як тільки ви прибудете до пункту призначення, віддайте одяг у пральню і добре помийтеся. Я завжди приймала душ відразу після роботи, і іноді вода після мене ставала коричневою! – Розповіла вона.

Заключним важливим застереженням від стюардеси було ніколи не знімати взуття в літаку: «Іноді люди знімають взуття, щоб пройтися, заходять прямо в шкарпетках і навіть босоніж у туалет! Але через високу ймовірність порушення рівноваги та відсутності унітазу на підлозі може бути сеча. Уявіть, якби ви перенесли це зі шкарпетки в черевик і потім у свій будинок — це неймовірно негігієнічно!»