Масштабний страйк транспортників блокує всі рейси до Тунісу та з Тунісу

Очікується закриття аеропортів, портів, залізничних вокзалів та автовокзалів у Тунісі, а також скасування рейсів до країни та з країни у зв’язку із загальним страйком у транспортній сфері 25 та 26 січня, повідомляє Ситуаційний центр Тунісу. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ (МЗС) на сайті відомства.

Страйк був підтверджений Транспортною федерацією Союзу профспілок UGTT у Тунісі після невдалих переговорів із урядом. Протести торкнуться наземного, повітряного та морського транспорту.

У разі потреби допомоги, українські громадяни в Туніській Республіці можуть звернутися до дипломатичного представництва України в Тунісі за телефоном: +216-71-84-98-61, а також за номером мобільного телефону для екстрених випадків у неробочий час: (+216) 94127342. Сигнали можна відправляти. на адресу електронної пошти посольства: emb_tn@mfa.gov.ua.