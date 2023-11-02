Названі “найсмертоносніші” природні локації у світі: щороку гинуть сотні туристів

4810-метрова альпійська вершина Монблан, яка щороку забирає життя приблизно сотні любителів підкорення гір, була визнана найсмертоноснішою природною туристичною пам’яткою у світі.

Як пише Express, щоб скласти свіжий трагічний рейтинг, команда туристичної компанії Holidu порівняла середню кількість смертей та нещасних випадків на тій чи іншій локації з кількістю відвідувачів.

Варто зазначити, що більшість локацій у топ-10 антирейтингу – це гірські вершини. Так, найвища гора Шотландії Бен-Невіс посіла друге місце, японський супервулкан Фудзіяма опинився на третьому місці, а найвища гора у світі Еверест – на четвертому. Замкнув п’ятірку найвищий стратовулкан Африки – Кіліманджаро.

Топ-10 найнебезпечніших природних пам’яток у світі

1. Гора Монблан, Італія/Франція.

2. Гора Бен Невіс, Великобританія.

3. Гора Фудзі, Японія.

4. Гора Еверест, Непал.

5. Гора Кіліманджаро, Танзанія.

6. Йосемітський національний парк, США.

7. Їдальня, Південна Африка.

8. Гора Маттерхорн, Швейцарія.

9. Гранд-Каньйон, США.

10. Скелі Мохер, Ірландія.