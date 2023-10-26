Названі найнебезпечніші природні пам’ятки у світі

Мальовнича альпійська вершина Монблан, яка щороку забирає життя приблизно сотні любителів підкорення гір, була визнана найсмертоноснішою природною туристичною пам’яткою у світі.

Щоб скласти свіжий трагічний рейтинг, команда туристичної компанії Holidu порівняла середню кількість смертей та нещасних випадків у тій чи іншій локації з кількістю відвідувачів.

Варто зазначити, що більшість локацій у топ-10 антирейтингу – це гірські вершини. Так, найвища гора Шотландії Бен-Невіс посіла друге місце, японський супервулкан Фудзіяма опинився на третьому місці, а найвища гора у світі Еверест – четверте. Замкнув п’ятірку найвищий стратовулкан Африки – Кіліманджаро.

Топ-10 найнебезпечніших природних пам’яток у світі

Гора Монблан, Італія/Франція

Монблан – вершина в однойменному масиві, яка височить над озером Леман в Альпах. Наймальовничіша і найвища гора в Європі знаходиться на кордоні Італії та Франції.

Гора Бен Невіс, Великобританія

Бен Невіс – найвища гора Британських островів. На гору відбувається близько 100 000 сходжень на рік, проте туристи та альпіністи так часто зриваються з неї, що вона посідає друге місце рейтингу.

Гора Фудзі, Японія

Фудзі – найвідоміший символ Країни сонця, що сходить. Якщо для японців гора – символ духовності, то для іноземців це найпопулярніша туристична зона. Однак нерідко не лише любителі, а й професіонали не справляються із підкоренням гори.

Гора Еверест, Непал

Сходження на Еверест і підкорення її вищої точки асоціюються з труднощами, інколи ж закінчуються загибеллю сходів.

Гора Кіліманджаро, Танзанія

Здавалося б, сніг та Африка – поняття несумісні. Проте ніби зрізана ножем вершина Кіліманджаро цілий рік вкрита білою шапкою. В даний час на схилах вулкана налічується 17 льодовиків, через які майже щороку сходи зриваються з летальним кінцем.

Йосемітський національний парк, США

Національний заповідник відомий своїми гігантськими стародавніми секвоями та оглядовим майданчиком Таннел-Вью, а також нещасними випадками. Щороку в парку загадково вмирають або губляться відвідувачі, декого вдається знайти, а хтось так і залишається безвісти зниклим.

Столова гора, Південна Африка

Гора, розташована в Кейптауні, офіційно визнана одним із семи нових чудес природи. Вона складена з грубозернистих пісковиків, має круті схили, вкриті вічнозеленими лісами та чагарниками. Саме цей складний ландшафт робить гору складною у підкоренні.

Гора Маттерхорн, Швейцарія

Через високу технічну складність сходження, а також страх, що вселяє вершиною, Маттерхорн став однією з останніх підкорених основних гірських вершин Альп.

Гранд-Каньйон, США

Гранд-Каньйон в Арізоні – це унікальна природна освіта. Тут можна помилуватися швидкими порогами річки Колорадо і приголомшливими видами, проте якщо не дотримуватися техніки безпеки, то можна зірватися з каньйону прямо вниз.

Скелі Мохер, Ірландія

Скелі Мохер в Ірландії – одне з найбільш відвідуваних мальовничих місць. Про двохсотметрові скелі рішуче розбиваються хвилі Атлантики, які безслідно забирають життя туристів, що зірвалися зі скель.