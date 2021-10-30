Як пересуватися Стамбулом, незважаючи на пробки

Стамбул, що розкинувся на площі понад 2000 квадратних миль і налічує до 15 мільйонів жителів, величезний – і часто стоїть у пробках. Але цей мегаполіс також перетинає велику кількість досить добре інтегрованих транспортних систем.

Ще кращою новиною для туристів є те, що більшість основних визначних пам’яток, історичних кварталів та інших ключових об’єктів розташовані у відносно компактному центральному районі міста, в якому можна пересуватися пішки і трамваєм, метро чи поромом, причому всі вони прості у використанні.

Трамвай, фунікулер та канатна дорога

З чотирьох сучасних трамвайних ліній Стамбула найбільш корисною для туристів є лінія Т1, яка починається біля поромного терміналу Кабаташ і проходить через Галатський міст і повз пам’ятки Султанахмета. Є також трамвай (Т5) вздовж Золотого Рогу, який зупиняється в барвистих кварталах Фенер, Балат і Ейюп, і трамвай (Т3), що проходить через Кадикей район на азіатській стороні Стамбула. Два фунікулери, один між Каракей і площею Тюнель, а інший між Кабаташ і площею Таксім, з’єднують трамвай Т1 з пішохідним торгово-розважальним районом навколо Істікляль Каддесі, позбавляючи крутого підйому в гору. Від зупинки “Ейюп” трамвая Т1 канатна дорога піднімається до популярного кафе та оглядового майданчика П’єра Лоті.

Метро та Мармарай

Лінії стамбульського метро, ​​що постійно розширюються, простяглися більш ніж на 80 миль, з’єднуючи нові райони міста в міру його зростання. Більшості туристів, ймовірно, не доведеться користуватися жодними лініями, окрім M2 між Хаджіосманом та Єнікапою, яка проходить через ділові та торгові райони навколо Левента, площі Таксім та Шишані у Бейоглу, а також через Золотий Ріг. Окрема підземна залізнична система, “Мармарай”, з’єднується з метро до Єнікапи та проходить під Босфором у тунелі на азіатську сторону.

Пором

Приголомшливі краєвиди роблять поїздку на одному зі стамбульських поромів самостійною туристичною пам’яткою. Пороми регулярно перетинають Босфор між Еміньоню, Каракей, Кабаташ та Бешикташ на європейській стороні та Кадикою та Ускюдар на азіатській стороні. Пороми також курсують приблизно щогодини вздовж Золотого Рогу, кожні кілька годин до Принцевих островів і періодично вгору і вниз Босфором.

Долмуш та мікроавтобус

Відповідно до своєї назви, яка в перекладі з турецької означає “заповнений”, цей вид транспорту загального користування відправляється в дорогу лише після того, як заповниться пасажирами. У Стамбулі долмуш – це жовтий мікроавтобус із кількома рядами сидінь, який курсує туди й назад між двома пунктами призначення. На них зручно добиратися від площі Таксім до Бешикташа або до Кадикея, коли пороми перестають ходити пізно ввечері.

Мікроавтобуси зазвичай курсують довшими маршрутами і ходять за встановленим розкладом. На передньому склі обох видів транспорту зазвичай висить табличка із зазначенням пункту призначення. Мікроавтобуси забирають і висаджують пасажирів на певних зупинках по дорозі, а пасажири долмушу говорять водієві, де вони хочуть вийти. Ще одна важлива відмінність полягає в тому, що водій долмушу бере за проїзд лише готівку, а не стамбульську картку чи жетон. Якщо ви їдете на долмуші, не дивуйтеся, якщо люди, які сидять позаду вас, передадуть вам кілька турецьких лір – очікується, що ви передасте їх водієві, а здачу повернете назад.

Автобус

Місто покрите мережею автобусних маршрутів, але приїжджим може бути важко розібратися, який із них йде туди, куди їм потрібно. Тунель під площею Таксім і паркування в Емінені біля поромних доків – два основні центральні вузли для автобусів. І, звичайно ж, автобуси схильні до сумнозвісного стамбульського трафіку. Шість ліній метробусів працюють на своїх власних шпальтах, але в основному обслуговують віддалені житлові та ділові райони.

Таксі

Стамбульські таксисти мають погану репутацію: вони намагаються накрутити ціну за проїзд, відмовляються підбирати пасажирів і поводяться по-іншому, особливо коли йдеться про іноземних гостей. Найкраще викликати таксі біля стійки або готелю, а також за допомогою таких програм, як Uber або BiTaksi. Таксисти затято протестують проти Uber, і в результаті вони використовують лише звичайні жовті чи бірюзові таксі.

Автомобіль

Враховуючи інтенсивний рух у Стамбулі, агресивних водіїв та вічне будівництво, краще не користуватися автомобілем для пересування містом. Якщо вам таки знадобиться автомобіль для далеких екскурсій, більшість великих міжнародних прокатних агентств мають офіси в районі площі Таксім.

Велосипед та скутер

Велосипеди мало використовуються в Стамбулі як повсякденний транспорт, а враховуючи відсутність велосипедних доріжок та поінформованість водіїв про велосипедистів, їх не рекомендується використовувати як засіб пересування. Однак є й приємні місця для прогулянок, особливо вздовж Босфору та на березі Мармурового моря як на європейській, так і азіатській стороні міста. Муніципальна система прокату велосипедів İSBİKE, яка базується на додатку, має станції на всіх цих узбережжях. Принцові острови є також популярним місцем для катання на велосипедах. Електроскутери марки Marti також стають все більш поширеними.

Istanbulkart (Istanbul Card)

Istanbulkart, що поповнюється, може використовуватися у всіх видах громадського транспорту і дає 30% знижку на проїзд, а також зручність, пов’язану з відсутністю необхідності купувати окремі квитки, що робить придбання такої карти клопоту. Карти продаються в жовто-синіх автоматах на багатьох (але не на всіх) зупинках метро та трамваїв – шукайте напис “Biletmatik”. Одна карта коштує 13TL без урахування кредиту. Кредит можна поповнити у тих самих автоматах. Є також веб-сайт і програма, але в них може бути важко орієнтуватися людям, які не володіють турецькою мовою.

Порада щодо використання Istanbulkart: Ви також можете використовувати свій кредит Istanbulkart для оплати 1TL за користування багатьма міськими громадськими туалетами.

Доступний транспорт у Стамбулі

Стамбул становить певні труднощі для мандрівників з обмеженими можливостями. Метро, ​​трамваї та поромні лінії досить доступні, але мандрівники можуть зіткнутися з несподіваними сходами, зазорами або ліфтами, що не працюють, а також іншими перешкодами.

Пересадка з одного виду транспорту на інший також не завжди проходить гладко. Автобуси часто переповнені, хоча в деяких є ліфти та місце для інвалідного візка. Деякі тротуари мають тактильне покриття та звукові сигнали на переходах, але міська смуга перешкод, що складається з нерівного дорожнього покриття, натовпів пішоходів, погано позначених будівельних конструкцій і розташованих на вулиці сидінь, продавців, реклами та магазинів, може бути складною для навігації навіть для тих, у кого немає проблем із пересуванням.