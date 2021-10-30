Как передвигаться по Стамбулу, несмотря на пробки

Стамбул, раскинувшийся на площади свыше 2000 квадратных миль и насчитывающий до 15 миллионов жителей, огромный – и часто стоящий в пробках. Но этот мегаполис также пересекает большое количество достаточно хорошо встроенных транспортных систем.

Еще лучшей новостью для туристов является то, что большинство основных достопримечательностей, исторических кварталов и других ключевых объектов расположены в относительно компактном центральном районе города, в котором можно передвигаться пешком и трамваем, метро или паромом, причем все они просты в использовании.

Трамвай, фуникулер и канатная дорога

Из четырех современных трамвайных линий Стамбула наиболее полезна для туристов линия Т1, которая начинается у паромного терминала Кабаташ и проходит через Галатский мост и мимо достопримечательностей Султанахмета. Есть также трамвай (Т5) вдоль Золотого Рога, останавливающийся в красочных кварталах Фенер, Балат и Эйюп, и трамвай (Т3), проходящий через Кадыкей район на азиатской стороне Стамбула. Два фуникулера, один между Каракей и площадью Тюнель, а другой между Кабаташом и площадью Таксим, соединяют трамвай Т1 с пешеходным торгово-развлекательным районом вокруг Истикляль Каддеси, лишая крутого подъема в гору. От остановки «Эйюп» трамвая Т1 канатная дорога поднимается к популярному кафе и смотровой площадке Пьера Лоти.

Метро и Марморрай

Расширяющиеся линии стамбульского метро протянулись более чем на 80 миль, соединяя новые районы города по мере его роста. Большинству туристов, вероятно, не придется пользоваться никакими линиями, кроме M2 между Хаджиосманом и Еникапой, проходящей через деловые и торговые районы вокруг Левента, площади Таксим и Шишани в Бейоглу, а также через Золотой Рог. Отдельная подземная железнодорожная система «Мармарай» соединяется из метро в Еникапу и проходит под Босфором в тоннеле на азиатскую сторону.

Паром

Потрясающие виды совершают поездку на одном из стамбульских паромов самостоятельной туристической достопримечательностью. Паромы регулярно пересекают Босфор между Эминьоню, Каракей, Кабаташ и Бешикташ на европейской стороне и Кадикой и Ускюдар на азиатской стороне. Паромы также курсируют примерно ежечасно вдоль Золотого Рога, каждые несколько часов до Принцевых островов и периодически вверх и вниз по Босфору.

Долмуш и микроавтобус

Согласно своему названию, которое в переводе с турецкого означает «заполненный», этот вид транспорта общего пользования отправляется в путь только после того, как заполнится пассажирами. В Стамбуле долмуш – это желтый микроавтобус с несколькими рядами сидений, курсирующий туда и обратно между двумя пунктами назначения. На них удобно добираться от площади Таксим до Бешикташа или Кадикея, когда паромы перестают ходить поздно вечером.

Микроавтобусы обычно курсируют по более длинным маршрутам и ходят по установленному расписанию. На переднем стекле обоих видов транспорта обычно висит табличка с указанием пункта назначения. Микроавтобусы забирают и высаживают пассажиров на определенных остановках по дороге, а пассажиры долмуша говорят водителю, где они хотят выйти. Еще одно важное отличие состоит в том, что водитель долмуша берет за проезд только наличные деньги, а не стамбульскую карточку или жетон. Если вы едете на долмуше, не удивляйтесь, если сидящие сзади вас люди передадут вам несколько турецких лир – ожидается, что вы передадите их водителю, а сдачу вернете обратно.

Автобус

Город покрыт сетью автобусных маршрутов, но приезжим может быть сложно разобраться, какой из них идет туда, куда им нужно. Тоннель под площадью Таксим и парковка в Эминене у паромных доков – два основных центральных узла для автобусов. И, конечно же, автобусы подвержены печально известному стамбульскому трафику. Шесть линий метробусов работают на своих страницах, но в основном обслуживают отдаленные жилые и деловые районы.

Такси

Стамбульские таксисты имеют плохую репутацию: они пытаются накрутить цену за проезд, отказываются подбирать пассажиров и ведут себя по-другому, особенно когда речь идет об иностранных гостях. Лучше всего вызвать такси у стойки или отеля, а также с помощью таких программ, как Uber или BiTaksi. Таксисты упорно протестуют против Uber, и в результате они используют только обычные желтые или бирюзовые такси.

Автомобиль

Учитывая интенсивное движение в Стамбуле, агрессивных водителей и вечную стройку, лучше не пользоваться автомобилем для передвижения по городу. Если вам пригодится автомобиль для дальних экскурсий, большинство крупных международных прокатных агентств имеют офисы в районе площади Таксим.

Велосипед и скутер

Велосипеды мало используются в Стамбуле как повседневный транспорт, а учитывая отсутствие велосипедных дорожек и информированность водителей о велосипедистах, их не рекомендуется использовать как средство передвижения. Однако есть и приятные места для прогулок, особенно вдоль Босфора и на берегу Мраморного моря, как на европейской, так и азиатской стороне города. Базирующаяся на приложении муниципальная система проката велосипедов İSBİKE имеет станции на всех этих побережьях. Принцовые острова также популярным местом для катания на велосипедах. Электроскутеры марки Marti также становятся все более распространенными.

Иstanbulkart (Istanbul Card)

Пополняемый Istanbulkart может использоваться во всех видах общественного транспорта и дает 30% скидку на проезд, а также удобство, связанное с отсутствием необходимости покупать отдельные билеты, что делает приобретение такой карты хлопот. Карты продаются в желто-синих автоматах на многих (но не на всех) остановках метро и трамваев – ищите надпись «Biletmatik». Одна карта стоит 13TL без учета кредита. Кредит можно пополнить в тех же автоматах. Есть также сайт и программа, но в них может быть сложно ориентироваться людям, не владеющим турецким языком.

Совет по использованию Istanbulkart: Вы также можете использовать свой кредит Istanbulkart для оплаты 1TL за пользование многими городскими общественными туалетами.

Доступный транспорт в Стамбуле

Стамбул составляет определенные трудности для путешественников с ограниченными возможностями. Метро, ​​трамваи и паромные линии достаточно доступны, но путешественники могут столкнуться с неожиданной лестницей, не работающими зазорами или лифтами, а также другими препятствиями.

Пересадка с одного вида транспорта на другой тоже не всегда проходит гладко. Автобусы часто переполнены, хотя у некоторых есть лифты и место для инвалидной коляски. Некоторые тротуары имеют тактильное покрытие и звуковые сигналы на переходах, но городская полоса помех, состоящая из неровного дорожного покрытия, толп пешеходов, плохо обозначенных строительных конструкций и расположенных на улице сидений, продавцов, рекламы и магазинов, может быть сложной для навигации даже для тех , у кого нет проблем с передвижением