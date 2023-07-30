Я з’їв ваші гроші, я їх не маю: у Туреччині туристів обдурили, продавши неіснуючі бунгало

Інтернет-шахрай виманював гроші у туристів, обіцяючи їм здати в оренду неіснуюче бунгало в туристичному місті на північному заході Туреччини. Після того, як обман розкрився, шахрай безсоромно відповів на обурення ошуканих мандрівників аудіоповідомленням: «Я з’їв гроші, їх немає». Схему обману опублікувала турецька газета Turizm Guncel.

Сакарья, місто-мільйонник, маловідоме українським туристам, але популярне серед місцевих, розташоване біля озера Сапанджана, в 145 км від Стамбула. Цей район стає дедалі привабливішим місцем для відпочинку, проте така популярність також приваблює шахраїв.

Уточнювалося, що зловмисник створив обліковий запис у соціальних мережах, використовуючи ім’я відомого туристичного агентства, що належить президенту Асоціації туризму Туреччини (TÜRSAB). Він почав розміщувати там привабливі фотографії, які легко можна було знайти в інтернеті, та розповідати про чудовий відпочинок у неіснуючих бунгало. Шахрай привернув увагу майже 84 000 передплатників. За бронювання бунгало він просив переказувати гроші в повному обсязі – 2’500 тисяч лір за добу проживання (приблизно 90$). Туристів передоплата не бентежила.

Одна з пар, яка вирішила підтвердити свою броню напередодні виїзду, звернулася за вказаними у групі контактами та зрозуміла, що стала жертвою шахрая. У відповідь на їхню претензію, зловмисник тільки посміявся з них і надіслав аудіоповідомлення наступного змісту: «Якщо хочете, подайте скаргу до прокуратури, якщо хочете, до будівлі суду, якщо хочете, до кращого прокурора Туреччини. Ви не отримаєте своїх грошей. Я з’їв гроші, їх нема».

Після встановлення факту злочину ошукані туристи звернулися до прокуратури. Наразі поліція та правоохоронні органи проводять розслідування, щоб знайти злочинця та запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Нагадаємо, високий сезон у Туреччині спричинив те, що країну захлеснула хвиля шахрайств проти туристів. Основні схеми обману поповнилися масовим шахрайством під час оренди автомобілів. Схема та ж, що і з готелями – шахраї створюють фейкові сайти та сторінки в соцмережах, точно схожі на оригінальні. У результаті на їхню вудку тільки цього року потрапило в Туреччині щонайменше 5.000 мандрівників — подробиці читайте тут.