Туристам тепер треба бути пильними під час відвідування Будапешта з однієї причини

Туристам, які відвідують Будапешт, тепер слід бути ще обережнішими: шахраї стягують із приїжджих туристичний податок. Для цього використовують фальшивий сайт.

За інформацією Daily News Hungary, підроблений сайт «Шлюз для сплати податків місцевих органів влади столиці Будапешта» є копією офіційного порталу. Однак, як пізніше заявила мерія угорської столиці, на відміну від кіберзлочинців, влада не стягує податки з туристів, які бронюють житло у місті.

Уточнювалося, що попередження влади було опубліковано після того, як у поштовій системі однієї з найбільших у світі компаній електронного бронювання з’явилися спроби стягнення податку з туристів, які мешкають у Будапешті. В офіційній заяві наголошувалося, що туристичний збір стягується виключно з постачальників житла районними муніципалітетами, відповідальними за місцезнаходження житла, що здається. У відповідь на підозри у шахрайстві головний нотаріус столиці подав скаргу, щоби заблокувати небезпечний сайт.

Довідка: Будапешт, поділений на дві частини річкою Дунай, привабливий для туристів з низки причин: