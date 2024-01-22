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Туристам тепер треба бути пильними під час відвідування Будапешта з однієї причини

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристам тепер треба бути пильними під час відвідування Будапешта з однієї причини

Туристам, які відвідують Будапешт, тепер слід бути ще обережнішими: шахраї стягують із приїжджих туристичний податок. Для цього використовують фальшивий сайт.

За інформацією Daily News Hungary, підроблений сайт «Шлюз для сплати податків місцевих органів влади столиці Будапешта» є копією офіційного порталу. Однак, як пізніше заявила мерія угорської столиці, на відміну від кіберзлочинців, влада не стягує податки з туристів, які бронюють житло у місті.

Уточнювалося, що попередження влади було опубліковано після того, як у поштовій системі однієї з найбільших у світі компаній електронного бронювання з’явилися спроби стягнення податку з туристів, які мешкають у Будапешті. В офіційній заяві наголошувалося, що туристичний збір стягується виключно з постачальників житла районними муніципалітетами, відповідальними за місцезнаходження житла, що здається. У відповідь на підозри у шахрайстві головний нотаріус столиці подав скаргу, щоби заблокувати небезпечний сайт.

Довідка: Будапешт, поділений на дві частини річкою Дунай, привабливий для туристів з низки причин:

  1. У мегаполісі багата історична спадщина – Будинський замок, Рибальський бастіон та Парламент.
  2. Є термальні джерела.
  3. Проводяться культурні заходи світового масштабу в Оперному театрі та Музеї образотворчих мистецтв.
  4. Красива природа та зручна інфраструктура: мальовничі набережні річки Дунай, Ланцюговий міст.
  5. Угорська кухня: гуляш, лангос та десерти радують гурманів.

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