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Туреччину захлеснула хвиля шахрайств проти туристів: названо основні схеми обману

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині попереджають туристів: шахрайство під час бронювання готелів подвоїлося

Високий сезон у Туреччині спричинив те, що країну захлеснула хвиля шахрайств проти туристів. Основні схеми обману поповнилися масовим шахрайством під час оренди автомобілів. Схема та ж, що і з готелями – шахраї створюють фейкові сайти, точно схожі на оригінальні. У результаті на їхню вудку лише цього року потрапило в Туреччині щонайменше 5 тисяч туристів. До речі, одночасно турецькі готелі з жахом чекають на хвилю позовів від нібито постраждалих туристів, які шахрайським способом роблять твій відпочинок фактично безкоштовним.

«Шахраї не лише продовжують копіювати сайти бронювання готелів, додаючи до своєї діяльності нові методи. Зі збільшенням турпотоку шахрайство спостерігається і у сфері оренди автомобілів. Шахраї точно копіюють сайти компаній з оренди автомобілів, перенаправляючи користувачів на підроблені сайти», – повідомляють у турецьких ЗМІ. Далі з користувачів вимагають передплату на вказаний рахунок. Туристи охоче платять помірні гроші і стикаються з реальністю тільки коли приїхали на відпочинок, коли вони виявляють, що жодного автомобіля їх в Анталії не чекає. Жертвами стають переважно іноземці — додають експерти.

Як заявив Аднан Мазіджі, голова 46-го професійного комітету групи, до якого входять члени Торгово-промислової палати Анталії, які займаються орендою автомобілів та супутніми послугами, кількість жертв стрімко зростає. «Минулого року жертвами шахрайства стали 2000 туристів. Цього року ми перевищили це число вже на початку сезону, і воно продовжує зростати. Зафіксовано вже близько 5000 шахрайств», – заявив він.

Далі вони наводять інструкцію для туристів, яку озвучила Кеті Воробець, керуючий директор UK Finance Economic Crime, сказала: «Шахраї — майстри з видачі себе за людей та довірені організації. З підозрою ставтеся до пропозицій та цін, які «надто хороші, щоб бути правдою, і якщо вони надто низькі, запитайте себе, чому», – цитують турки.

Додамо, що й самі турки побоюються зустрічних шахрайств, щойно туристи масово почнуть повертатися до своїх країн. У Великобританії та Німеччини вже розвинулася ціла індустрія. Її працівники — юристи, які вартують в аеропортах туристів, із привабливою пропозицією: «Ви можете отримати частину грошей, сплачених за відпочинок, якщо хочете, поскаржившись на зіпсований відпочинок». Готелі Туреччини, а також інших курортних країн намагаються боротися з цим бізнесом — і, як запевняють турки, ефект є, причетні до шахрайських організацій були оштрафовані на великі суми, аж до позбавлення волі. Однак побоювання у готельєрів залишаються.

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