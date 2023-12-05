В Іспанії туристи однієї національності остаточно дістали готелі на All Inclusive: їх вимагають садити у в’язницю на 8 років

Схоже, що британські туристи остаточно дістали готелі на All Inclusive. Принаймні на балеарському курортному острові Майорка. Там розпочалися судові процеси проти восьми туристів, звинувачених у шахрайстві та членстві у злочинній організації. Якщо їх визнають винними, то кожному загрожує до восьми років в’язниці.

Ці звинувачення пов’язані з помилковими позовами щодо компенсації, які пред’являли туристи проти готелів острівного курорту в період з 2014 по 2017 рік, повідомили іспанські ЗМІ. Додамо, що в Туреччині відзначається цілком схожа ситуація, туристи-юристи, а по суті – туристичні ОЗУ, масово атакують турецькі готелі, інсценізуючи «страшні отруєння».

За даними судових переслідувань, створена злочинна структура користувалась законодавством Великобританії, заманюючи британських відпочиваючих «безкоштовними» відпустками, за які їм пропонувалася компенсація до 40’000 євро. Заявлено, що ініціатором схеми є компанія Elite Project Marketing. Для успішних позовів мандрівникам потрібна була лише квитанція про купівлю ліків від діареї та трохи фото з драматичним виразом обличчя в ліжку.

Уточнювалося, що після відпустки туристи поверталися додому, зверталися до юристів і через певні фірми у Великій Британії подавали позови про отруєння до іспанських готелів. Претензії британців, як правило, фокусувалися на готелях «все включено»: вони частіше за інших подавали скарги про харчове отруєння, оскільки вартість путівки і, відповідно, компенсації мала бути вагомою. “Успішні позови приносили вигоду всім сторонам, і готелям було важко заперечувати їх у суді”, – зазначили джерела. Як показала практика, у період з 2014 по 2017 роки помилкові заяви «працювали»: завдяки шахрайській схемі туристи та їхні представники витягли з готелів загалом не один мільйон євро. Відразу після виграних справ британці, які нібито стали жертвами харчового отруєння, різко одужували, демонструючи свій добробут у соціальних мережах.

Зазначимо, що терпіння іспанських готельєрів урвалось і вони перейшли в наступ. Звинувачення британській стороні були висунуті від імені Федерації готельєрів Майорки, Hoteles Mac та AMLA Explotaciones. Наприклад, готель Hoteles Mac стверджував, що виплатив понад 1 млн євро після отримання понад 800 позовів, а AMLA заявив про 5.5 млн євро збитків. Федерація готельєрів оцінила загальні збитки у понад 1.2 млн євро. Тоді керівника UK Holiday Claims спробували залучити до справи про шахрайство, проте він так і не постав перед судом.

Через 6 років після перших арештів чергових британські туристи, які шукають халяви, разом із юристами, фігурують у позовах про шахрайство. Що стосується турецьких курортних готелів, де відзначається схожа ситуація з претензіями британців, то поки вони масово не взялися за шахраїв, позови у відповідь до відпочиваючих з Великобританії, носять, швидше, винятковий характер.