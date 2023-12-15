Туристів попередили про нову вуличну аферу з використанням браслета дружби

Іноземний турист попередив про нову вуличну аферу в Парижі, пов’язану з використанням браслета дружби. Своїм лякаючим досвідом, ін поділився у відео, опублікованому в TikTok.

Суть схеми афери: вуличні шахраї дарують подарунки, наприклад браслети дружби, туристам, щоб привернути увагу останніх. Роблять це днем. Потім починають наполегливо просити грошову компенсацію за цей подарунок. Причому може відбуватися як фізичного тиску на туриста одночасно групою людей. Мета шахраїв – примус гостя країни до покупки, використовуючи тактику почуття зобов’язання чи страху. Ці випадки часто трапляються в туристичних районах, де шахраї сподіваються на відсутність пильності у відвідувачів міста. Просять як готівку, так і перекази на картку.

Італійський турблогер Фабриціо Мороні (@fabriziovmoroni) поскаржився у відеоролику, що він став жертвою цієї афери. До нього підійшли біля церкви Сакре Кер на Монмартрі, популярному туристичному місці, і наполегливо запропонували браслет на знак «дружби», а потім почали наполегливо вимагати гроші за цей «подарунок». Мороні наголосив, що шахраї можуть бути агресивними та використовувати груповий тиск, щоб змусити туристів придбати ці браслети.

«Я був у Монмарті зі своєю подругою, ми просто спускалися сходами і добре проводили час, а потім, коли ми спустилися вниз, я навіть не дивився на всі боки, я просто розмовляв з нею. Я бачу, як до мене підходить ця людина, і він був дуже жахливий, тому що він був дуже великим високим чоловіком. Він підійшов до мене і сказав: “Візьми це, візьми це”. Я говорю: «Ні, дякую, не треба». Але він агресивно схопив мене за руку. Мені було боляче. Потім він сказав: «Це символ дружби, буде образливо, якщо ти його не візьмеш», – розповів історію автор і додав, що поряд із чоловіком знаходилися «шість чи сім» спільників, які оточили молодого хлопця, змушую купити те, що він не планував.

«У кишені у мене був гаманець, а в іншій кишені – телефон. Їм буквально знадобилася одна секунда, щоб відібрати в мене все і просто піти, а довкола нікого не було, ніякої поліції… Звичайно, це було не вперше, коли вони робили це. Якоїсь миті у мене вистачило сил відштовхнути двох із них убік і втекти. Я біг, рятуючи своє життя, і не озирався. Тому, будь ласка, будьте обережні, якщо колись поїдете в Монмарт», – попередив він і додав, що краще не спускатися центральними сходами, тоді є шанс уникнути зустрічі з головорізами.

Як пізніше зауважив постраждалий, схожа історія трапилася з ним у Мілані, але тоді він дав відсіч. Уточнювалося, що це дуже поширена афера. Нею користуються не лише у Франції та Італії, а й по всій Європі, при цьому Париж – не найнебезпечніше місце.