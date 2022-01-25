“Всі в шоці” – В Анталії вперше за 29 років випав сніг

Про це 25 січня повідомляють турецькі ЗМІ та очевидці.

Анталійські соцмережі тут же, немов сніговою грудкою, засипало фотографіями і відео курорту, що перетворився. Пальми, пляжі, дороги накрило білою пеленою.

Не всім туристам, які хотіли втекти від зими, припали до душі знайомі краєвиди: «Я подивилася. Мені не сподобалося. Поверніть усе, як було». Щоб не замерзнути, деякі українці вважали за краще виїхати на термальні джерела до турецького міста Афьон-Карахісар. Хтось користується басейнами, що підігріваються, при готелях.

А от місцеві жителі, особливо діти, багато з яких за все своє життя не бачили снігу, навпаки, раді рідкісному в цих краях погодному явищу. «Хто б міг подумати, що в Анталії настане Новий рік наприкінці січня. Видовище для мешканців тут справді незвичайне. Діти висипали надвір о 7:30 ранку, дорослі кидають один одного сніжки», – ділиться враженнями користувач під ніком @turkish_princess.

Автомобілісти не поділяють загальне захоплення. «Деякі дороги перекрито. Машини ковзають», – повідомляє з місця подій турагент Марія.

Багато провінцій опинилися у понеділок та вівторок під дією потужного циклону. Найсильніший снігопад пройшов у Стамбулі. Наслідки снігопаду в Туреччині стали серйозним випробуванням для пасажирів у міжнародному аеропорту.

У деяких районах узбережжя Мармурового моря в середньому вже випало до 50-60 см снігу.