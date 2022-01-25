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Туреччина

Аеропорт Стамбула закритий для польотів як мінімум до півночі

Гліб Парфененко
Аеропорт Стамбула закритий для польотів як мінімум до півночі

Через погані погодні умови авіакомпанія Turkish Airlines продовжила заборону на посадку та зліт літаків в аеропорту Стамбула до 00:00 26 січня, повідомив представник авіакомпанії.

У понеділок аеропорт Стамбула призупинив усі рейси через сильну хуртовину, що накрила найбільше місто Туреччини.

Очікувалося, що вони поновляться після 18:00 за місцевим часом, але погана погода змусила продовжити заборону польоти.

Турецькі ЗМІ повідомили, що вперше з моменту відкриття аеропорту в 2019 році його було повністю закрито через несприятливі погодні умови.

Раніше DIP повідомляв, що через негоду призупинено всі рейси: аеропорт Стамбула завалило снігом.

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