Аеропорт Стамбула закритий для польотів як мінімум до півночі

Через погані погодні умови авіакомпанія Turkish Airlines продовжила заборону на посадку та зліт літаків в аеропорту Стамбула до 00:00 26 січня, повідомив представник авіакомпанії.

У понеділок аеропорт Стамбула призупинив усі рейси через сильну хуртовину, що накрила найбільше місто Туреччини.

Очікувалося, що вони поновляться після 18:00 за місцевим часом, але погана погода змусила продовжити заборону польоти.

Турецькі ЗМІ повідомили, що вперше з моменту відкриття аеропорту в 2019 році його було повністю закрито через несприятливі погодні умови.

Раніше DIP повідомляв, що через негоду призупинено всі рейси: аеропорт Стамбула завалило снігом.