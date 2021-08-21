В Туреччині вступає в силу обов’язковий ПЛР-тест

Туреччина почне вимагати обов’язкового проходження тесту PCR для нещеплених людей для театру, кіно, концертних залів і міжміських поїздок з 6 вересня, повідомило турецьке приватне телебачення NTV з посиланням на міністерство внутрішніх справ.

Про це міністерство попередило в циркулярі, надісланому місцевій владі всіх 81 районів країни, повідомляє БТА.

Рішення про введення обов’язкової ПЛР було прийнято на засіданні уряду на початку цього тижня і оголошено президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Вимога щодо регулярного ПЛР також вводиться для вчителів та персоналу школи, а також для учнів, які не були щеплені. Навчальний рік у Туреччині розпочинається 6 вересня.

Тест потрібно буде зробити за 48 годин.

Вимога проходження тесту ПЛР не поширюється на тих хто видужав, які отримали природний імунітет. Імунізація або захворювання підтверджується спеціальним QR кодом.

ПЛР також є обов’язковим для поїздок на автобусі, літаку чи поїзді, додає БТА.