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Обязательный ПЦР-тест вступает в силу в Турции с 6 сентября

Глеб Парфененко
Обязательный ПЦР-тест вступает в силу в Турции с 6 сентября

Турция начнет требовать обязательного прохождения ПЦР теста для непривитых людей для театра, кино, концертных залов и междугородних поездок с 6 сентября, сообщил турецкое частное телевидение NTV со ссылкой на министерство внутренних дел.

Об этом министерство предупредило в циркуляре, направленном местной власти всех 81 районов страны, сообщает БТА.

Решение о введении обязательной ПЦР было принято на заседании правительства в начале этой недели и объявлено президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Требование о регулярного ПЦР также вводится для учителей и персонала школы, а также для учащихся, не были привиты. Учебный год в Турции начинается 6 сентября.

Тест нужно будет сделать за 48 часов.

Требование прохождения теста ПЦР не распространяется на тех, кто выздоровел, которые получили природный иммунитет. Иммунизация или заболевания подтверждается специальным QR кодом.

ПЦР также является обязательным для поездок на автобусе, самолете или поезде, добавляет БТА.

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