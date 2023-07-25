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ТуреччинаТуризм

У Туреччині туристи ховаються в готелях через сильну спеку, пляжі практично порожні

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині туристи ховаються в готелях через сильну спеку, пляжі практично порожні

Інтерес до пляжів головної курортної провінції на півдні Туреччини з боку туристів впав: відпочинок в Анталії перетворився на муку. При цьому мандрівники ховаються в готелях не через величезний плавець, який їх нещодавно страшно налякав, а від дикої спеки, яка встановилася в регіоні. За даними Головного управління метеорології Туреччини, температура в провінції досягла рекордних +43.5 °C, повідомило турецьке видання NTV.

Справжнісінька загроза полягає в задушливій спеці, що огорнула регіон, поскаржилися туристи. Температура повітря, що перевищила позначку +40 °C, не дозволяє їм комфортно насолоджуватися пляжними розвагами, хочеться сховатися в прохолодних готельних номерах, а не засмагати на пляжах.

Уточнювалося, що рівень спеки досяг свого піка 14 липня, коли термометри показали +42 °C у центрі міста Анталії та ще вище в Манавгаті – там було +43.9 °C. У наступні дні ці аномально високі показники збереглися.

Виснажливі температури злякали пляжників від узбережжя, тому на узбережжі Середземного моря стало порожньо. Тим не менш, ті, хто все ж таки вирішує вийти на берег, воліють зайти в море і не виходити на пляж: в даний час температура води становить приємні +26 °C. На головних вулицях міста натовпів відпочивальників теж не спостерігається.

Що за прогнозом? Метеорологи не віщують температурних послаблень до кінця поточного тижня — у місті та в провінції буде дуже спекотно. Температура залишиться на рівні близько +40 °C.

Нагадаємо, Турецька Рів’єра опинилася під владою суворого антициклону «Цербер», який проник з безжальної пустелі Сахари. Хвилі спеки, подібно до палаючого вогню, зараз охоплюють і Європу — і в Туреччині, і в європейських країнах більшість відпочивальників були не готові до такої екстремальної спеки. Пекельна спека, що накрила регіон, призвела до того, що у багатьох країнах почали закриватися знакові пам’ятки. Після туристки, що зомліла в італійського Колізею при жарі «всього-то» в 36 °C, деякі країни вирішили закривати знамениті музеї на сієсту «превентивно».

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