Європа очікує аномальну 45-градусну спеку

Як повідомляє інформагентство Associated Press, країни півдня та центру Європи готуються до аномальної спеки, яка прийде туди найближчими днями через антициклон «Цербер».

За даними метеорологів, цими вихідними з аномальною спекою зіткнуться такі країни як Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, Польща.

На італійських островах Сицилія та Сардинія температура повітря може перевищити +48 °С, це стане рекордом за всю історію метеоспостережень у Європі. На більшій частині території Італії стовпчики термометрів піднімуться до +40 °С та вище, в Іспанії очікується спека +44 °С.

Після вихідних циклон “Цербер” досягне північної Європи. Так, на півночі Норвегії напередодні вже зареєстрували рекорд температури за всю історію +28.8 °С. Попередній рекорд був відзначений 1964 року, він становив +27.6 °С.

Міжнародний комітет Червоного Хреста закликає туристів у Європі виявляти обережність та звертати увагу на оточуючих людей, особливо з груп, вразливих до впливу високих температур.