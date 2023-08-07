У Туреччині повідомляють, що Роман Абрамович прибув до Бодруму купувати готель

У Туреччині обговорюється новина про можливу угоду у світі готельного бізнесу: російський олігарх та відомий фігурант списку Forbes Роман Абрамович прибув до курортного міста Бодрума нібито з однією метою — покупки готелю. Такі дані надав турецький портал Turizm Guncel.

Згідно з джерелом, мільярдер зацікавився можливістю купити один із туристичних об’єктів у курортній провінції Мугла на Егейському морі. Чутки підкріпило і повідомлення про те, що його яхту Eclipse, помітили біля берегів Мармаріса.

Яхта, яка деякий час нібито приховувалась від конфіскації західних країн на користь України, є однією з найбільших приватних супер’яхт у світі. Її розміри вражають навіть досвідчених яхтсменів: довжина судна становить 163.5 метра, ширина — 23 метри, а вартість цього «морського дива» оцінюється в приголомшливі 474 тис. долларів.

Уточнювалося також, що Абрамович вибрав готель Amanruya у Бодрумі для свого проживання. Джерела припустили, що саме там можуть відбуватися переговори та обговорення майбутньої угоди.

Великий інтерес викликає те, що бізнесмен не залишає свого номера, що, ймовірно, пов’язане з докладним вивченням можливої покупки. Поки що інформація про конкретний готель, який привернув увагу бізнесмена, залишається секретом, але це може стати подією року для турецького готельного бізнесу.